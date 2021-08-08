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Зарема Салихова ограничила доступ к своему Telegram-каналу

8 августа 2021, 13:30
Зарема Салихова. Фото Telegram
Зарема Салихова. Фото Telegram
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, приостановила доступ к своему Telegram-каналу. Также на странице ограничен доступ к комментариям под постами.

Сегодня, 8 августа, объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group выступило с обращением к Федуну и совету директоров, в котором потребовало уничтожить Telegram-канал Салиховой.

Ранее спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов подписал документы об уходе из клуба. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. В пятницу, 6 августа, Попов создал канал в Telegram, в котором он публикует переписку с Салиховой.

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