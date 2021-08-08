Бийол: «У «Динамо» хорошая молодая команда, они здорово начали новый чемпионат»
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».
«У «Динамо» хорошая молодая команда, они становятся сильнее с каждым сезоном. Они здорово начали новый чемпионат, и впереди тяжелая игра. Но каждый матч в лиге сложный. Как всегда, мы отдадим все силы для победы. Надеюсь, итоговый результат будет позитивным», — цитирует Бийола пресс-служба клуба в Twitter.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 8 августа, в Москве. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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