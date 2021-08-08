Фанаты «Спартака» потребовали от клуба уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой
Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group выступило с обращением к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну, в котором потребовало уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой.
«От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем: Прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами отождествляющими себя со «Спартаком»!
Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой!
Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба!
Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!
В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип — поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров! Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жестко, сделать все, чтобы очистить наш дом от тварей паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба.
«Спартак» — это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! «Спартак» — это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая веревка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашенной «царицы»!
Наши требования выше! За вами действия! В противном случае дальше действовать будем мы! Не позорьте наше имя!» — говорится в заявлении.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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