Фанаты «Спартака» потребовали от клуба уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group выступило с обращением к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну, в котором потребовало уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой.

«От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем: Прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами отождествляющими себя со «Спартаком»!

Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой!

Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба!

Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!

В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип — поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров! Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жестко, сделать все, чтобы очистить наш дом от тварей паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба.

«Спартак» — это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! «Спартак» — это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая веревка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашенной «царицы»!

Наши требования выше! За вами действия! В противном случае дальше действовать будем мы! Не позорьте наше имя!» — говорится в заявлении.