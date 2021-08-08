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Фанаты «Спартака» потребовали от клуба уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой

12:20
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Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group выступило с обращением к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну, в котором потребовало уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой.

«От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем: Прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами отождествляющими себя со «Спартаком»!

Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой!

Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба!

Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!

В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип — поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров! Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жестко, сделать все, чтобы очистить наш дом от тварей паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба.

«Спартак» — это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! «Спартак» — это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая веревка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашенной «царицы»!

Наши требования выше! За вами действия! В противном случае дальше действовать будем мы! Не позорьте наше имя!» — говорится в заявлении.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

Дополнительная информация:

https://t.me/spartak_sg/3962

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