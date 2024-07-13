Зарема: «У Соболева кроссовки цветов «Зенита»? У главного в «Спартаке» Rolls-Royce голубого цвета»
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на то, что нападающий красно-белых Александр Соболев, который может продолжить карьеру в «Зените», приехал на матч с «Динамо» в кроссовках синего цвета.
«Блогеры напали на Соболева за голубые кроссовки. Ну, ок. Раз по цветам: почему Малышев на собрании лиги был в фиолетовом? Может, он болельщик «Фиорентины»? А у главного в «Спартаке» Павла Жданова Rolls-Royce, на котором он приезжает на игры «Спартака», вовсе голубого цвета. И не только Rolls-Royce. Почему об этом молчат те же самые блогеры, которые последние несколько дней живут тем, чтобы уничтожить Соболева?» — приводит Sport24 слова Салиховой.
После матча с «Динамо» Соболев проигнорировал вопросы журналистов о своем возможном переходе в «Зенит».
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -