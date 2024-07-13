Валерий Овчинников усомнился в авторитете Галактионова в «Локомотиве»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил работу главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«О «Локомотиве» будем иметь представление после первых пяти туров. Думаю, трансферная политика идет от желания главного тренера и спортивного директора. Значит, их устраивает, что лидеры покидают клуб. Галактионов сказал, что для него стал неожиданностью уход Глушенкова и Миранчука? Это очень плохо. Галактионов должен во все ситуации влезать, держать все на контроле. Он неправ в этом случае.

Ему надо брать пример с Юрия Павловича Семина. Он бы рассказал, как он удерживал Миранчуков, как он комплектовал команду. Он влезал во все вопросы. Наверное, поэтому его и убрали из клуба, не любили его определенные люди. Но он держал всю футбольную жизнь на пульсе. Это Семин! А вот нынешняя ситуация говорит об авторитете Галактионова, что очень плохо. Если его еще и о трансферах не спрашивают. Но это вина только главного тренера. Это такое поколение», — приводит LegalBet слова Овчинникова.

Михаил Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. В сезоне-2023/24 железнодорожники заняли четвертое место в РПЛ.