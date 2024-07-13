Вратарем ЦСКА Помазуном интересуются клубы из Франции, Бельгии и Швейцарии
Вратарь ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в Европе, сообщает Metaratings.
По данным источника, 27-летним голкипером интересуются клубы из верхней половины таблиц чемпионатов Франции, Бельгии и Швейцарии.
Помимо этого, на футболиста претендуют клубы из первой восьмерки РПЛ.
Помазун — воспитанник ЦСКА. С февраля 2021 года по июнь 2024 года голкипер выступал за «Урал» на правах аренды.
В сезоне-2023/24 голкипер провел за екатеринбуржцев 34 матча, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль.
Источник: Metaratings
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Локомотив – Акрон
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|20.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
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Пари НН – Рубин
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