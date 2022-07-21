Заика ждет непростой и интересной игры против ЦСКА

Защитник «Сочи» Кирилл Заика в интервью «Известиям» поделился ожиданиями от предстоящей игры против ЦСКА. В стартовом матче сочинская команда выиграла у «Торпедо» (3:1).

— Чего ждете от следующего тура и матча против ЦСКА Федотова?

— Ждем непростой и интересной игры. Серьезно готовимся и надеемся на положительный результат.

— На ваш взгляд, у Федотова получится добиться успеха с ЦСКА?

— Не знаю, как у него там сложится карьера. Но желаю Владимиру Валентиновичу только всего хорошего.

Во втором туре «Сочи» сыграет против ЦСКА. Матч состоится 23 июля в Москве.