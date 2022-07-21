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Сегодня, 08:43

Пиняев выступил с заявлением после того, как его увезли с тренировки в больницу из-за недомогания

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил болельщиков за поддержку.

Вчера, 20 июля стало известно, что 17-летнему футболисту стало плохо во время тренировки команды, его доставили в клинику Самарского государственного университета.

«Хочется выразить слова благодарности тем, кто выразил поддержку и переживания за мое здоровье. Несмотря на всю клевету в СМИ, я вернусь сильнее. Отдельное спасибо болельщикам «Крыльев Советов», — написал Пиняев у себя в соцсетях.

Пост Сергея Пиняева. Фото Соцсети
Пост Сергея Пиняева.
Фото Соцсети

Пиняев выступает за «Крылья Советов» летом 2021 года. Россиянин принял участие в 31 матче самарцев во всех турнирах, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.

Сергей Пиняев. Главного таланта российского футбола Пиняева увезли с тренировки в больницу. Что случилось

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

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