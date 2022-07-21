Пиняев выступил с заявлением после того, как его увезли с тренировки в больницу из-за недомогания

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил болельщиков за поддержку.

Вчера, 20 июля стало известно, что 17-летнему футболисту стало плохо во время тренировки команды, его доставили в клинику Самарского государственного университета.

«Хочется выразить слова благодарности тем, кто выразил поддержку и переживания за мое здоровье. Несмотря на всю клевету в СМИ, я вернусь сильнее. Отдельное спасибо болельщикам «Крыльев Советов», — написал Пиняев у себя в соцсетях.

Пост Сергея Пиняева. Фото Соцсети

Пиняев выступает за «Крылья Советов» летом 2021 года. Россиянин принял участие в 31 матче самарцев во всех турнирах, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.