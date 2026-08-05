«Спартак» разгромил «Оренбург» в кубковом матче

«Спартак» на своем поле разгромил «Оренбург» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:1.

У хозяев дубль сделал Манфред Угальде, забив один гол с пенальти. По одному мячу на счету Пабло Солари, Наиля Умярова и 16-летнего Павла Полеха, который впервые отметился за основную команду красно-белых. У гостей один гол забил Ренат Голыбин.

«Спартак» набрал три очка и занимает второе место в таблице группы A, уступая «Родине» по разнице забитых и пропущенных голов.

В следующем матче FONBET Кубка России команда Хуана Карлоса Карседо сыграет с «Рубином» 19 августа, «Оренбург» встретится с «Родиной» 18 августа.