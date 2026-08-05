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Сегодня, 20:24

«Спартак» разгромил «Оренбург» в кубковом матче

Руслан Минаев
Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» на своем поле разгромил «Оренбург» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:1.

У хозяев дубль сделал Манфред Угальде, забив один гол с пенальти. По одному мячу на счету Пабло Солари, Наиля Умярова и 16-летнего Павла Полеха, который впервые отметился за основную команду красно-белых. У гостей один гол забил Ренат Голыбин.

«Спартак» набрал три очка и занимает второе место в таблице группы A, уступая «Родине» по разнице забитых и пропущенных голов.

В следующем матче FONBET Кубка России команда Хуана Карлоса Карседо сыграет с «Рубином» 19 августа, «Оренбург» встретится с «Родиной» 18 августа.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
05 августа, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
5:1
Оренбург
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Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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