Заика надеется, что «Сочи» сможет стать вторым по итогам сезона

Защитник «Сочи» Кирилл Заика считает, что второе место в этом сезоне будет успехом. В стартовом матче сочинская команда выиграла у «Торпедо» (3:1).

— Планку мы задрали — надо ее держать, — приводят «Известия» слова Кирилла. — Буду считать повторение результата прошлого сезона успехом.

— Не слишком у вас жесткие требования к команде с учетом смены тренера?

— Почему жесткие? У нас футболисты практически те же. Почему бы и нет?

Во втором туре «Сочи» сыграет против ЦСКА. Матч состоится 23 июля в Москве.