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Захарян стал обладателем награды лучшему молодому игроку РПЛ «Первая пятерка»

10:58
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал лауреатом премии лучшему молодому футболисту Тинькофф РПЛ в 2021 году «Первая пятерка».

18-летний футболист получил 445 баллов по итогам голосования, в котором принимали участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организации, занимающиеся развитием футбола, и журналисты.

Второе место занял форвард «Уфы» Гамид Агаларов (312 баллов), третьим стал одноклубник Захаряна Константин Тюкавин (238 баллов). На четвертой строчке — Наиль Умяров из «Спартака» (160 баллов), на пятой — Даниил Хлусевич из тульского «Арсенала» (114 баллов).

В 2021 году Захарян провел 28 матчей за «Динамо» во всех турнирах, на его счету 7 голов и 12 результативных передач.

В 2020 году лауреатом премии «Первая пятерка» стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Дополнительная информация:

http://www.dfl.org.ru/competitions/first_five/2021/

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Иван Торопцев все материалы автора

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