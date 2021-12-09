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Помазун — об уходе из ЦСКА в «Урал»: «Вариант долго быть вторым после Акинфеева не рассматривал»

Помазун заявил, что не хотел быть сменщиком Акинфеева в ЦСКА
11:11
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Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», рассказал почему решил перейти в екатеринбургский клуб.

«Мне хотелось показать, чему я научился — то есть, играть, — приводит слова Помазуна Sport24. — Голкипер ценен именно этим. Тот, кто занимает место на скамейке, не голкипер — не участвует в игровом процессе, а в тренировочном просто поддерживает форму. Готовится и готовится. Вариант долго быть вторым после Акинфеева не рассматривал. Хотел развития».

В нынешнем сезоне 25-летний Помазун провел 14 матчей за «Урал» в Тинькофф РПЛ, семь раз сыграв на ноль и пропустив 12 мячей. 35-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 17 встреч, восемь раз сыграв на ноль и пропустив 16 мячей.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-12-09-pomazun-ob-ukhode-iz-tsska-v-ural-variant-dolgo-byt-vtorym-posle-akinefeyeva-ne-rassmatrival

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Карен Саркисян все материалы автора

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