Жирков заявил, что не смог бы заявиться в РПЛ: «На три минуты хватает, дольше — нет...»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры игрока.

— Многие шутят, что до сих пор могли бы играть. Не возникало таких мыслей?

— Нет, мне уже много лет, да и ноги не те. На три минуты хватает, дольше — нет...

— Но опыт не пропьешь.

— А здоровье не приобретешь (смеется).

42-летний Жирков был назначен ассистентом главного тренера «Динамо» в январе 2026 года. Он играл за московскую команду в 2013-2016 годах.

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