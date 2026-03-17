Жирков поддержал возможную стажировку Мостового в «Динамо»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» поделился мнением о возможной стажировке бывшего футболиста Александра Мостового в клубе.

— Мостовой хочет на стажировку в «Динамо». Это возможно?

— Если Ролан Александрович разрешит, без проблем! Мостовой, кстати, стажировался у Марцела Лички (экс-тренера «Динамо». — Прим. «СЭ»), когда мы еще с ним вместе учились. Александр хорошо разбирается во всем, в том числе и в тренерстве. Это все вырывают заголовки из контекста и смеются. А так он многое понимает в учебе, в футболе, везде. Профи!

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».