Жирков объяснил стиль Гусева: «Ролан и, будучи игроком, всегда был в моде!»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» высказался о стиле Ролана Гусева.

— Все отмечают стиль Ролана Александровича. Шутили с ним на эту тему?

— Да нет, он и, будучи игроком, всегда был в моде!

— Можете ли вы выйти в таком костюме?

— Я же не главный тренер (улыбается).

— Каков все же ваш функционал?

— Все то же самое, что и говорил в начале сборов. Смотрю, кто как открывается, работает в разных зонах. Слежу за этим и подсказываю, что нужно улучшить.

Ролан Александрович, Роман Шаронов, еще один помощник Алексей Радевич более опытные тренеры. А я только начинаю, стараюсь во всем помогать.

Ранее народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» назвал Гусева примером для всей РПЛ.

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