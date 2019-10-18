Юрий Семин: «У Джорджевича перелома нет, но травма существенная»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после завершения матча 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0) рассказал о состоянии здоровья нападающего Луки Джорджевича. Черногорец получил травму в первом тайме и его унесли с поля на носилках.

— Матч был не такой простой, как могло показаться, — приводит слова тренера официальный сайт москвичей. — Забили первый гол, появилась уверенность. Дальше контролировали ход матча, за исключением отрезка во втором тайме, когда «Ахмат» оказывал серьезное давление. Но в конце провели хорошую контратаку.

— Что с Джорджевичем? На повторе показалось, что перелом?

— Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.

— Как вам игра молодых Магкеева и Куликова?

— Можно сказать, что Магкеев тоже дебютировал. Одно дело выйти на замену в конце, другое — в стартовом составе. Куликов давно тренируется с основой. Они молодцы — не только не испортили игру, но и принесли команде пользу.

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