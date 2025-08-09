Семин: «Спартак» в ближайшее время придет в себя и выберется из небольшого пике»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Спартак» в ближайшее время поправит результаты в чемпионате России.

«Уверен, «Спартак» в ближайшее время придет в себя и выберется из небольшого пике. Поймите, самое главное для них — наличие качественных исполнителей. Да и болельщики от любимого коллектива не отвернутся. Не могу сказать, потерял ли Станкович контакт с подопечными, поскольку не нахожусь внутри команды», — цитирует Семина RT.

После трех туров РПЛ «Спартак» набрал 4 очка и занимает 11-е место в таблице.

