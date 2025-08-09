ЦСКА — «Рубин»: казанцы отыграли один мяч

«Рубин» забил первый гол в матче 4-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:3.

На 40-й минуте отличился форвард казанской команды Мирлинд Даку.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».