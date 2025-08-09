ЦСКА — «Рубин»: Глебов оформил дубль

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов оформил дубль в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина» — 4:1.

Футболист забил второй гол на 44-й минуте. Судья засчитал мяч после проверки ВАР на предмет офсайда.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».