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Сегодня, 21:36

Чемпионат России: турнирная таблица после 24-го тура РПЛ

«Зенит» опережает «Динамо» на 3 очка после 24-го тура РПЛ
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Чемпионат России: турнирная таблица после 24-го тура РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Ростов» в заключительном матче 24-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Локомотивом» со счетом 4:1.

Команда Валерия Карпина занимает десятое место в таблице. Железнодорожники — на шестой строчке.

Лидирует по-прежнему «Зенит», который опережает «Динамо» на три очка. Обе команды в прошедшем туре одержали победы.

ЦСКА, который проиграл «Химкам» (2:4), замыкает тройку.

РПЛ: результаты матчей 24-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

24

15

7

2

55-23

52

2

Динамо

24

15

4

5

43-24

49

3

ЦСКА

24

13

4

7

36-24

43

4

Сочи

24

13

3

8

37-25

42

5

Краснодар

23

11

6

6

35-22

39

6

Локомотив

23

10

7

6

33-29

37

7

Крылья Советов

24

10

5

9

30-26

35

8

Ахмат

24

10

2

12

29-32

32

9

Спартак

24

8

6

10

27-32

30

10

Ростов

24

7

7

10

39-41

28

11

Нижний Новгород

24

7

6

11

22-34

27

12

Рубин

24

7

4

13

31-43

25

13

Химки

24

5

9

10

26-41

24

14

Урал

24

4

9

11

15-25

21

15

Уфа

24

4

9

11

22-34

21

16

Арсенал

24

5

6

13

24-49

21

В матчах 25-го тура встречаются: 15 апреля «Динамо» — «Ахмат»,
16 апреля «Уфа» — ЦСКА, «Зенит» — «Урал», «Спартак» — «Рубин»,
17 апреля «Арсенал» — «Ростов», «Крылья Советов» — «Краснодар», «Сочи» — «Локомотив», «Нижний Новгород» — «Химки».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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