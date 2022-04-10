Чемпионат России: турнирная таблица после 24-го тура РПЛ.

«Зенит» опережает «Динамо» на 3 очка после 24-го тура РПЛ

«Ростов» в заключительном матче 24-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Локомотивом» со счетом 4:1.

Команда Валерия Карпина занимает десятое место в таблице. Железнодорожники — на шестой строчке.

Лидирует по-прежнему «Зенит», который опережает «Динамо» на три очка. Обе команды в прошедшем туре одержали победы.

ЦСКА, который проиграл «Химкам» (2:4), замыкает тройку.

РПЛ: результаты матчей 24-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 24 15 7 2 55-23 52 2 Динамо 24 15 4 5 43-24 49 3 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43 4 Сочи 24 13 3 8 37-25 42 5 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39 6 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37 7 Крылья Советов 24 10 5 9 30-26 35 8 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32 9 Спартак 24 8 6 10 27-32 30 10 Ростов 24 7 7 10 39-41 28 11 Нижний Новгород 24 7 6 11 22-34 27 12 Рубин 24 7 4 13 31-43 25 13 Химки 24 5 9 10 26-41 24 14 Урал 24 4 9 11 15-25 21 15 Уфа 24 4 9 11 22-34 21 16 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21