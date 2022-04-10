Чемпионат России: турнирная таблица после 24-го тура РПЛ
«Ростов» в заключительном матче 24-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Локомотивом» со счетом 4:1.
Команда Валерия Карпина занимает десятое место в таблице. Железнодорожники — на шестой строчке.
Лидирует по-прежнему «Зенит», который опережает «Динамо» на три очка. Обе команды в прошедшем туре одержали победы.
ЦСКА, который проиграл «Химкам» (2:4), замыкает тройку.
РПЛ: результаты матчей 24-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
24
|
15
|
7
|
2
|
55-23
|
52
|
2
|
Динамо
|
24
|
15
|
4
|
5
|
43-24
|
49
|
3
|
ЦСКА
|
24
|
13
|
4
|
7
|
36-24
|
43
|
4
|
Сочи
|
24
|
13
|
3
|
8
|
37-25
|
42
|
5
|
Краснодар
|
23
|
11
|
6
|
6
|
35-22
|
39
|
6
|
Локомотив
|
23
|
10
|
7
|
6
|
33-29
|
37
|
7
|
Крылья Советов
|
24
|
10
|
5
|
9
|
30-26
|
35
|
8
|
Ахмат
|
24
|
10
|
2
|
12
|
29-32
|
32
|
9
|
Спартак
|
24
|
8
|
6
|
10
|
27-32
|
30
|
10
|
Ростов
|
24
|
7
|
7
|
10
|
39-41
|
28
|
11
|
Нижний Новгород
|
24
|
7
|
6
|
11
|
22-34
|
27
|
12
|
Рубин
|
24
|
7
|
4
|
13
|
31-43
|
25
|
13
|
Химки
|
24
|
5
|
9
|
10
|
26-41
|
24
|
14
|
Урал
|
24
|
4
|
9
|
11
|
15-25
|
21
|
15
|
Уфа
|
24
|
4
|
9
|
11
|
22-34
|
21
|
16
|
Арсенал
|
24
|
5
|
6
|
13
|
24-49
|
21
В матчах 25-го тура встречаются: 15 апреля «Динамо» — «Ахмат»,
16 апреля «Уфа» — ЦСКА, «Зенит» — «Урал», «Спартак» — «Рубин»,
17 апреля «Арсенал» — «Ростов», «Крылья Советов» — «Краснодар», «Сочи» — «Локомотив», «Нижний Новгород» — «Химки».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0