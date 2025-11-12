Футбол
12 ноября, 14:50

Нагорных: «Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» заявил, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов продолжает работу.

«Михаил Михайлович Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива». Не стоит разводить инсинуации и слухи по поводу позиции главного тренера», — сказал Нагорных «СЭ».

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» рассматривает Галактионова в качестве кандидата на замену Валерию Карпину. Ранее «СЭ» сообщал, что 56-летний специалист, совмещающий работу в сборной России, может покинуть бело-голубых во время ноябрьской паузы на международные матчи.

Галактионов возглавляет команду с ноября 2022 года. Контракт 41-летнего специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 30 очков после 15 матчей.

Борис Ротенберг.Борис Ротенберг-младший — новый босс «Локомотива»: сменил Леонченко на посту гендиректора клуба

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
  • hovawart645

    Ты обычный тупой питерский сектант...

    13.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    СЭ и д и о т ы!

    12.11.2025

  • 2165

    Читаешь эти вбросы...может через каждые три тура устраивать ротацию тренеров в командах? По кругу или по принципу тренера команды лидера менять на тренера последней команды, второе место на пятнадцатое и т.д. К концу чемпионата почти все будут рядом,и все решит последний тур). Вот радость будет в отделе футбола)

    12.11.2025

  • huikin

    Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    он садыговец, а его пока отстранили от футбола

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Хм... Сейчас 30 минус 4 как ты сам признался вами украденных. итого 26. Пятое место, однако, получается

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    А по злому как7

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Ну раз опроверг значит точно уйдет

    12.11.2025

  • vladmad_75

    Надеюсь, что это правда и Галактионов не как эстонаская прости.тутка.

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Эээ, блина... Он так то спартаковец, а там тренера нема.

    12.11.2025

  • spar001

    не забанили... аднака:grin:

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Было уже: Черчесова могут позвать в «Локомотив», если Борис Ротенберг станет новым генеральным директором (СМИ).

    12.11.2025

  • Рабинеришко

    купе? шикарно живете. плацкарт у туалета отменить

    12.11.2025

  • bondcska2013

    и отменить купе у туалета , заколотить на....

    12.11.2025

  • Valekka

    Рассматривать можно и Незнайку с Пончиком,в этом нет ничего дурного.Когда год назад Динамо договорилось с Карпиным в Декабре и он ушёл из Ростова якобы "устав" от совместительства и "подсидел" Личку,я тогда написал,что желаю ему такого же,а Динамо-сожалеть о содеяном! И вот оно передо мной-явление справедливости.Ничего личного против Карпина,но как аукнется-так и отзовётся.Футбольный Бог иногда очень справедлив!!

    12.11.2025

  • Lars Berger

    Юран: "Готов возглавить "Локомотив". Нужно наладить дисциплину, биться за каждое купе и плацкарту".

    12.11.2025

  • No Name 4

    Почему Нагорных еще не сидит в тюрьме за допинговые истории Сочи-2014?? Мы ничего не забудем!

    12.11.2025

  • Haiaxi

    Судя по заголовку, скоро попрут Михалыча.

    12.11.2025

  • welkom1111

    Проспись!..."Агитируют и оббирают" ЗДЕСЬ, при этом не плохо зарабатывая....

    12.11.2025

  • Sergey Ivanov

    ..в случае если Михалыч не выиграет в 1 туре сезона 2026/27

    12.11.2025

  • spar001

    а зачем Мих Миху менять 4-ое место на 10-е?:grin:...

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    МИХ МИХ!

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Он может стать хорошим сомелье или барменом!

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    За...ал он уже всех. Пора уже гнать из команды вслед за Станком, с таким составом и бюджетом лишь 4 место!

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Не торопился бы товарищ Нагорных)) Там новый эффективный менеджер может считать иначе))

    12.11.2025

  • Redis_redisich

    Так стоп! И даже Черчесова в списке кандидатов нет?

    12.11.2025

  • alexb2025personal

    А как там с Челестини? Только сняли Станковича, сразу написали о Карпине. Теперь о Галактионове. Напишите и о Челестини. Как у него с отставкой?

    12.11.2025

  • AlAr

    Галактионов перейдёт в тот клуб, куда его пригласят, обратившись к нему "Михаил Михайлович")))

    12.11.2025

  • Степочкин

    А чего Мусаева никто не агитирует в Спартак? Мусаев же чемпион! Или Краснодар это другое и "Галицкого жалко"(с)? Задрали уже побираться и оббирать чужие команды Ждите окнончания сезона или ищите в другом чемпионате.

    12.11.2025

  • Cб.Антарктиды

    Изначально было понятно что ММГ персонаж ниочем,да и вообще в рос футболе нет людей способных на что-либо... Кто будет брать за все это ответсвтенность непонятно... ПОРА МЕНЯТЬ СИСТЕМУ КАРДИНАЛЬНО!!! Слава Руси и героям Слава!

    12.11.2025

  • Serjeapple

    Мдааа... Ждём новости, что Локо рассматривает Черчесова в случае ухода Михалыча.

    12.11.2025

  • Cб.Антарктиды

    Инсинуация — это клевета, преднамеренное сообщение ложных, порочащих сведений с целью опорочить кого-либо, которая подается не прямо, а намеками

    12.11.2025

  • hovawart645

    Пусть работает спокойно до конца сезона. А там посмотрим. Если бы не 4 украденных очка, мы бы были на первом.

    12.11.2025

  • Александр.

    до 23.11 потом на выход))

    12.11.2025

  • Ратель

    Сёмин уже не торт, разницы, с кем болтаться между тройкой и шестёркой нет. Дайте Михал Михалычу поработать до обзаведения портфелем))

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Да и хорошо!!!

    12.11.2025

  • mikeV

    Так никого не останется...

    12.11.2025

  • mikeV

    СЭ запугал всё РПЛ - владельцы и директора клубов ломанулись подтверждать своих тренеров :):) Во потеху устроили!

    12.11.2025

  • oleg ves

    Прям лозунг в стиле СССР: "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!"

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Бухаев!Иди в другую профессию!Это я пока по доброму! И забери с собой весь этот сброд...Думаю фамилии знаешь!

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    СЭ!Вы желтуха!!!!Блядь противно вас читать...Сказочные долбоебы....

    12.11.2025

  • Black Death

    И зачем ему менять шило на мыло

    12.11.2025

