Нагорных: «Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» заявил, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов продолжает работу.

«Михаил Михайлович Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива». Не стоит разводить инсинуации и слухи по поводу позиции главного тренера», — сказал Нагорных «СЭ».

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» рассматривает Галактионова в качестве кандидата на замену Валерию Карпину. Ранее «СЭ» сообщал, что 56-летний специалист, совмещающий работу в сборной России, может покинуть бело-голубых во время ноябрьской паузы на международные матчи.

Галактионов возглавляет команду с ноября 2022 года. Контракт 41-летнего специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 30 очков после 15 матчей.

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.