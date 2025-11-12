Футбол
12 ноября, 14:50

Главный тренер «Карабаха» Гурбанов заявил, что ему не интересна работа в «Спартаке»

Павел Лопатко

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал, что его не интересует работа в «Спартаке», сообщает Legalbet.

53-летний азербайджанский специалист готов покинуть «Карабах» только в случае предложений от турецких «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа».

Ранее в СМИ Азербайджана появилась информация о том, что «Спартак» интересуется Гурбановым.

«Карабах» занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов — у команды семь очков после четырех игр.

11 ноября стало известно об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Серб возглавлял команду с лета 2024 года.

Источник: Legalbet
  • dinela

    :rofl: Помидоры почём? Три рублИ!

    13.11.2025

  • Эстебан

    А позвольте спросить, интересен ли самому "Спартаку" сей умник. Подозреваю, что ни Ф. Кахигао, ни даже А. Мовсесьян никогда и не слышали о нём.

    13.11.2025

  • lenin.vowa2018

    а кому интересно что там интересно какому-то Гурбанову?

    13.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    ... и это всё о нём

    13.11.2025

  • Valeri

    Кто такой Гурбанов?

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Медирасты форева)))

    12.11.2025

  • Ратель

    Несоветский вы человек, товарищ Гурбанов. Советский человек мог не мечтать о Спартаке, только если носил погоны или работал на московском автозаводе.

    12.11.2025

  • вперёд Спартак!

    Как же мы будем жить без Гурбанова о котором "мечтаем" днём и ночью?

    12.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Лучшая шутка осенней части сезона!

    12.11.2025

  • @CSKA@

    еще бы , ведь мясо это дно...а он в лиге, обыгрывает грандов

    12.11.2025

  • Федор

    Зато ему была интересна СВИНУХОВА ( вратарь Фк Энергия Воронеж) , когда его женили на ней фиктивно для получения Российского паспорта( 2002 плюс минус) , проверьте его на законность получения РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА. Я сам лично от него в Факеле слышал его рассказ о этой свадьбе.

    12.11.2025

  • Artorixus

    Твою ж мать-то!!! Просто нет слов от возмущения, что не пойми кто, да не интересует работа в Спартаке!!! Вот дОжили!

    12.11.2025

  • flacorusSM

    В Москве тебе можно предложить арбузы продавать))

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Бля...Как написАть всем этим Лопаткам,Антоновым,Заздравиным,Бухаевым,Сергеевым,Потетюевым....Господин Максимов!Вам не стыдно?Валите все,с Вами во главе с уважаемого издания!Как вас оттуда выгнать??? Владимир Михайлович извините...Нет слов без исконно русских...

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Редактура,модераторы...???Жду!

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Лопатко ты дебил,непрофессионал,даун,хайпожор,желтушник...

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Еба.ть-колотить...Вот СЭ помойка....

    12.11.2025

  • Горын

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    12.11.2025

  • AlAr

    Набрасали Гурбанову, чтобы он смог заикнуться про «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Он и надулся))

    12.11.2025

  • Фирсыч

    Выше написано, тренер команды, идущей в Лиге Чемпионов на 12 месте. 7 очков после 4 игр.

    12.11.2025

  • Федот

    Откуда это чучело выползло? Он кто?

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Эта музыка будет вечной..." (С)

    12.11.2025

  • Каспийский берег

    А где я написал что он азербайджанец?

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Так и он Спартаку нафиг не сдался

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Бердыев не азербайджанец

    12.11.2025

  • Каспийский берег

    Что на лопатку наложжил....то и выложил на сайт! С х вообще связывать Курбана со Спартаком? Давай Лопатка.....я тебе подкину еще одного Курбана из Азербайджана...по фамилии Бердыев. На лопатку его и на сайт!

    12.11.2025

  • НВ

    он же уже подписал предварительное соглашение с зинитом (позором Российского футбола). медиарасты пора браться за симака, вперед (он не выпускает Мостового в основе):stuck_out_tongue_winking_eye:

    12.11.2025

  • mikeV

    Извращенец!

    12.11.2025

  • townace

    АХАХАХА! Меня тоже не интересует работа в Спартаке! СЭкс, незадорого могу интервью дать и разъяснить причины)))

    12.11.2025

  • Максим

    Это провал, а что по грамонтности ? Ну это дно, дальше некуда

    12.11.2025

    • Нагорных: «Галактионов был, есть и остается главным тренером «Локомотива»

    «Локомотив» поблагодарил за работу экс-гендиректора Леонченко
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

