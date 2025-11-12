Главный тренер «Карабаха» Гурбанов заявил, что ему не интересна работа в «Спартаке»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал, что его не интересует работа в «Спартаке», сообщает Legalbet.

53-летний азербайджанский специалист готов покинуть «Карабах» только в случае предложений от турецких «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа».

Ранее в СМИ Азербайджана появилась информация о том, что «Спартак» интересуется Гурбановым.

«Карабах» занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов — у команды семь очков после четырех игр.

11 ноября стало известно об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Серб возглавлял команду с лета 2024 года.