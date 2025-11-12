Футбол
12 ноября, 13:00

«Локомотив» объявил о смене генерального директора. Новым руководителем назначен Борис Ротенберг

Артем Бухаев
Корреспондент
Борис Ротенберг.
Фото ФК «Локомотив»

Совет директоров «Локомотива» объявил о смене генерального директора через «СЭ».

«Сегодня совет директоров «Локомотива» официально объявляет о завершении работы Владимира Валерьевича Леонченко на посту генерального директора клуба.

Совет директоров «Локомотива» выражает признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело. Совет директоров клуба сообщает о принятом решении назначить Бориса Борисовича Ротенберга генеральным директором АО «ФК «Локомотив» Москва».

Борис Ротенберг связал свою спортивную жизнь с «Локомотивом» в 2016 году, став футболистом клуба, в составе которого становился чемпионом России и трижды обладателем Кубка России. В дальнейшем Борис Борисович с 2022 года работает в менеджменте клуба в качестве руководителя департамента развития молодежного футбола. Впоследствии был назначен заместителем генерального директора «Локомотива».

С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций «Локомотива».

Вместе сделаем «Локомотив» еще сильнее!» — заявили в клубе.

Борис Ротенберг.Борис Ротенберг-младший — новый босс «Локомотива»: сменил Леонченко на посту гендиректора клуба

53-летний Леонченко работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 30 очков после 15 матчей.

Борис Ротенберг-младший
Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
Роман Ротенберг
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Борис Игоревич

    Приди ротен в Питер , ты б тут слюнями изошелся.. )) А так как свой -все отлично , да ? Роттен -член клана так (якобы) ненавистных тебе олигархов пожелал стать чемпионом не только как "великий" футболист ( это ему купили в 16-м) но и как футбольный функционер. И это всем понятно )) ( узнаешь аргументацию ? ) Но что-то не слышно привычного воя по этому поводу от тебя. )) И роття -отлиный чувак и не вор ни разу. И игрок был хороший. )) Двуличный подонок ты , хова. Лживый хамелеон. И только.

    13.11.2025

  • Gennady Valyushkin

    надо всех посылать на три буквы....они эти Рутенберги всем так нас....ли что нет сил читать про это симейство..

    13.11.2025

  • lvb

    Привет. "Хорошая была команда. Делали ставку на российских ребят. Сейчас начнутся такие гешефты, что даже и думать неохота..."(с) Какой из этого следует вывод? Я сам скажу, а ты подтверди или опровергни) Русских игроков в старте "Локо" будет становиться все меньше. Или ты не согласен?) Давай посмотрим факты. Этот сезон. 1 тур.10 русских в старте 4 тур. 10 8 тур. 10 12 тур. 8 15 тур. 8 У "Локо" в РПЛ играют 4 лега. Фассон, Ньямси, Рамирес и Монтес То есть в старте не может быть меньше 7 русских или 6+белорус Мялковский, коий есть "союзное государство". Тогда получается что согласно твоему посту. Боря начнет закупать дорогущих легов и требовать чтобы они играли сугубо в основе и наплюет на локомотивсеий молодник из дубля и Академии.. Ты уверен? ))

    13.11.2025

  • _моро

    на то ховка и шизик, примитивный тупень)

    13.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Жаль,что так и не услышали начальника транспортного цеха

    13.11.2025

  • Boris Doris

    хова воюет с мафиозниками и коррупционерами в нашем футболе по клубной принадлежности. если питерский - то да.. ату его! а свой, паровозный.. тут конечно. этот ротен хороший. плохие ротены - за Газпром. :rofl:

    13.11.2025

  • Boris Doris

    если б ротен пришёл в Зенит, хова ща захлебнулся бы от визга про ресурсы, кланы и руки Газпрома. но боря ему - свой, паровозный. потому хова пищит от умиления, превозносит ротена как честного руководителя, в прошлом - талантливого футболиста. :rofl: слабое мечто любого сектанта : тут вижу - тут не вижу. вы понимаете, это - другое. :laughing:

    13.11.2025

  • Vitalick

    Если все кругом в сговоре, то кто ж тогда честно играет?:man_detective: Вам за державу :flag_ru: обидно, что не ваш клуб такого лидера растил :muscle:Теперь он как руководитель будет честных пацанов продвигать и таланты растить, а вы ему в свисток! Да он за Локо жизнь готов отдать, а вы со своими схемами

    13.11.2025

  • Алекс Крот

    меняют руководство ,а не команду(

    13.11.2025

  • Boris Doris

    ну, как сказать. сектанты например уверенны , что ВСЕ чемпионаты с 2002-го года ( кроме 17-го года, понятно) - результат сговора и подковерной игры. ГВК. Потом рука Газпрома. Теперь вот "сговор с краснодарскими". ну вот, мой коммент как раз в их стиле. :grin: конечно, всё это - ерунда. но вот один из записных сектантов форума - хова, вполне мог написать так - всерьез. но.. он сам за локо, потому в его комментах - восторг и оды честнецшему руководителю боре и ему же - великому футболисту. :rofl: мясные же сектанты кричат именно это. они с тезизом "это другое" не согласны. весь этот зоопарк очень смешон. с них угараю который год. гвк-зпрф- спортака-чимпиеня. нородность и тарасовский борзч. :grin:

    13.11.2025

  • Lego

    так и не смотрите, никто же не заставляет насильно

    13.11.2025

  • Lego

    а где-то по-другому? расскажите где?

    13.11.2025

  • Мику

    Согласитесь, сегодня, в эпоху тотального внимания к футболу, провести схему и стать административным чемпионом стало несоизмеримо сложнее. Инфа становятся достоянием общественности. Быть таким чемпионом клеймо, которое обесценивает все его будущие достижения

    13.11.2025

  • Boris Doris

    Похоже, локо метит в административные чеспионы. Честно не выиграть, вот подтягивают человека из клана. Ему уже клан купил чемпионство как игроку. Схема отработана, теперь борис и как руководитель хочет чемпионом стать.

    13.11.2025

  • blue-white!

    А почему Газпром, позиционируя себя как национальное достояние, вкладывает только в питерские клубы и строит спортивные объекты тоже в городе на Неве? В Липецке, Ставрополе и Астрахани тоже хотят ходить на футбол и на хоккей, и на хорошие стадионы...

    13.11.2025

  • dinela

    Ждите Ромку вместо Галактионова! :rofl:

    13.11.2025

  • _моро

    у шизика все вокруг придурки) чей крым, шариков? про кержакова еще ответь, у__бок ватный) кроме дюкова на кого еще др@чишь?)

    13.11.2025

  • Мику

    круто, лучше не скажешь, классика

    13.11.2025

  • Mikhail Troshkin

    Ротенберги наше фсЕ (((

    13.11.2025

  • Niikiitic

    В целом - человек, давно знакомый и работавший с клубом, не кто-то там левый

    13.11.2025

  • Poet Mechtayuschy

    Не мысля гордый свет забавить, Вниманье дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя

    13.11.2025

  • hovawart645

    Всё верно.

    13.11.2025

  • hovawart645

    Тупень, я родился на Донбассе, с 17 лет живу в России, а сейчас и моя малая Родина стала Россией. Какая мне Россия чужая?! Учился я в Ленинграде, а в Москве живу с 96-го. Так что уймись, придурок.

    13.11.2025

  • Anatoly Mikhaylov

    Всюду по блату

    13.11.2025

  • Anatoly Mikhaylov

    Ротенберги чмо и мраzи

    13.11.2025

  • Anatoly Mikhaylov

    Плюсую

    13.11.2025

  • Labubal

    С Борисом в Локомотиве наконец-то все по фану. Чел не с улицы, а прошел весь путь это краш-тест! Он завез нормальный молодняк вместо того, чтобы тратить бабки впустую, как при старых немцах

    13.11.2025

  • Vitalick

    Можно сказать Ваш оптимизм насчёт укрепления клуба при Борисе имеет под собой все основания. Тут и независимость, чтобы прекратить внутренние конфликты, и ресурсы для финансовой стабильности и роста и бизнес-подход для наведения порядка и стратегического планирования

    13.11.2025

  • Алекс Крот

    Борис не новичок в Локомотиве, он уже занимался здесь молодёжью и знает всю эту кухню. Сейчас у клуба сильная позиция в чемпионате, и Борису нужно доказать, что доверие к нему было не напрасным

    12.11.2025

  • Djibits

    Разве это так плохо? Уж лучше клубу быть под защитой и в достатке ресурсов, чем без

    12.11.2025

  • Olya Kalachikova

    Он курирует молодёжь и может убедить руководство и тренеров доверять выпускникам академии. Важно ? Конечно. Важно давать им возможности, не боясь неудач, это вложение в будущее

    12.11.2025

  • Мику

    Верно, не просто прокачать молодежку надо, а сделать ее главным движем Локо. Нужно запустить такой системный движ, где свой кадровый лифт станет самым сильным фитом клуба :muscle:

    12.11.2025

  • Michale Frost

    Пусть двигает молодежь тогда, много же талантов у нас, чего они засиживаются на скамейке. Верить в своих надо

    12.11.2025

  • knight templar

    И откуда известно что боря ротенберг любит работать?))

    12.11.2025

  • Абрам Семёныч

    Бориса на царство!!!

    12.11.2025

  • RobertH

    Ну и ладно!

    12.11.2025

  • Алексей Мащенко

    Не плагиатиком, а банальностью - для моего поколения, которое знало Гафта не только как актера второго плана.

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    и какая же ссссс... это Динамо вернуло обратно? Х с ним, пусть бы вернули в РПЛ, но зачем именно в Москву? В Москве и так слишком много клубов, никому не нужных, без зрителей, а вот где-нибудь в Липецке, Ставрополе или Астрахани люди тоже хотят смотреть хороший футбол!

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Никакого повода кипеть со стороны болельщиков локомотива (да и любых других) в данном случае вообще не видно. А кипят. Кипят без всякого повода опять, т.е. то самое слово которое ты написал. А со стороны болел Локомотива кипеть в даннном случае вообще слово не подобрать, но оно ещё хуже З.Ы. Окружающий мир слишком многообразен, чтобы постичь его всеобъемлюще. С постигающими процессы окружающего мира, несомненно, интересней поговорить, но ценяться больше узкоспециализированные специалисты

    12.11.2025

  • RobertH

    Дело мастера боится, Так не каждый умудрится! А. С. Пушкин. "Золотой петушок" Откуда поэт мог знать о Сергее Богдановиче?

    12.11.2025

  • RobertH

    Я имел ввиду кипение по поводу, как бы. Кипение без повода - это шизофрения ( наблюдение окружающего мира )...

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Это так, но теперь появилась вероятность, что Борис их уговорит остаться... Припугнёт, возможно, застенками Лубянки.

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Батраков и Баринов уходят в Зенит не из-за денег, потому что хотят прогрессировать под руководством лучшего отечественного тренера и шестикратного чемпиона страны Сергея Богдановича Семака.

    12.11.2025

  • Kimi_

    Роботы заполонили этот мир. Т.е роттенберги... они везде и всюду, как муравьи...где сахарочком запахло...

    12.11.2025

  • Упёртый русский

    По мне, Леонченко отлично справлялся с работой, сделал отличную команду, основанную на игре россиян в первую очередь. Жаль, что его заменили Ротеном. Руководство Зенита и Спартака надо менять, вот кто не справился с работой по воспитанию российских футболистов! Но смотрят не на работу, а на фамилию и блат...

    12.11.2025

  • Кабанчик

    К этому все и шло, не понимаю удивления

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Постоянно кипящая кастрюля, по поводу и без, выкипает и всё содержимое подгорает и становится несъедобным. (профессиональное наблюдение)

    12.11.2025

  • sergey485

    Была бы моя фамилия Ротенберг, я бы вообще не работал... Зачем? Не могу понять...

    12.11.2025

  • RobertH

    Кстати, в кипении возмущённого разума нет ничего предосудительного. Как по мне, так пребывание разума в цикле вялотекущего триппера гораздо хуже...

    12.11.2025

  • RobertH

    Жаль. Хорошая была команда. Делали ставку на российских ребят. Сейчас начнутся такие гешефты, что даже и думать неохота... Что происходит? Кто - то думает, что при власти этой семейки спортивных лузеров в основе будут выходить россияне? Шайка Рангника покажется детским садом...

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Не, я понимая нейтральных... Им пофиг по какому поводу негодовать, лишь бы негодовать (кипит их разум возмущённый), но лохомоты то чего негодуют? То что денег в клубе больше станет? Вы б хоть Палыча почитали, он, в отличие от вас, в теме и не дурак. А то сидят, трясутся чтобы Батракова куда не увели зимой, чтоб Баринов остался, и не рвался так в забугорье - ну так вот он шанс, ненормальные, что Батракова в Зенит не сгребут, а Баринов предпочтёт надбавку к зарплате заморским странам. Как дети малые

    12.11.2025

  • AIK_evo

    Конец Локо))

    12.11.2025

  • UDJ

    Может, синхронное плавание. Семьей.

    12.11.2025

  • UDJ

    Так в футболе аж два Ротенберга, в Сочи, а теперь и Локомотиве.

    12.11.2025

  • UDJ

    Именно, когда в Локомотиве все устаканилось, надо было менять директора. Надо же Ротенбергам дать поиграться.

    12.11.2025

  • Highlander

    Ну Ромчик ушел из сосиски. И понеслась

    12.11.2025

  • hottie

    Да там и Геркус подтянется 3м.

    12.11.2025

  • TokTram_

    Опс. А Сочи по наследству фармом не перейдут? Зенитий в курсе?!

    12.11.2025

  • Андрей

    главное пишите оних побольше ато все забыли

    12.11.2025

  • efim6010

    А чё не главным тренером сразу ?

    12.11.2025

  • Один человек

    Родина - это Финляндия

    12.11.2025

  • Фирсыч

    Откуда вам известно, что Леонченко ничего не делал?

    12.11.2025

  • a.bazhenov1970

    лишь бы тренировать не начал

    12.11.2025

  • Фирсыч

    Плагиатиком попахивает.

    12.11.2025

  • Мику

    В сложный для клуба момент, когда нужна консолидация и уверенность в завтрашнем дне как раз важна лояльность руководства.Боря связан с клубом и кровно заинтересован в его успехе.Это шанссс

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ты ходишь в ту же синагогу, что и Ротенберги? Я так и думал...:thinking:

    12.11.2025

  • qck1967

    Паравозы! Сочувствую.

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Черчесова могут позвать в «Локомотив», если Борис Ротенберг станет новым генеральным директором (СМИ).

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Какое талантливое семейство!

    12.11.2025

  • alur66

    Просто позорище-семейка проходимцев и друзей президента продолжает закидывать щупальца в российский футбол-отмывая баьло и разваливая его изнутри-а Дюков-свадебный генерал-просто этому способствует. В нашем футболе все больше и больше ворья и жулья.

    12.11.2025

  • жэ

    Будут... ("На вашей стройке несчастные случаи были?")

    12.11.2025

  • жэ

    Пипец локомотиву

    12.11.2025

  • Русич Олег

    не помню такого игрока на поле. Может, играл за вторую команду?

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Не. Шутки из Москвы. Шутники питтрские)))

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ХОВА СНЕГАЧ, ТЫ ЗА КОГОГ?!

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А хоккейный тренер это кто?! Его брат?!

    12.11.2025

  • Niko McCowrey

    Зачем гендиром??? Надо было гл тренером!!!

    12.11.2025

  • Кот

    "С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций "Локомотива"". ---------------------------------- Скажу короче и яснее — деньги на кон, Борис, остальное за кулисами...

    12.11.2025

  • _моро

    теперь для тебя, шизик, властьимущие хорошими стали, лицемерная вата ты тупая)

    12.11.2025

  • _моро

    о, шизик не уехал родину защищать, прячется вата в столице чужой страны)

    12.11.2025

  • _моро

    а московские свиньи без хамства не могут, похоже)

    12.11.2025

  • rustov

    понятно, видимо, на многие десятилетия российские команды будут обеспечены функционерами. После этого верь, что в России нет стабильности...

    12.11.2025

  • igor1972

    сложно сказать, они же еще плодятся

    12.11.2025

  • rustov

    Спасибо, их видимо немало. Хватит ли всем команд?

    12.11.2025

  • igor1972

    да, двоюродный

    12.11.2025

  • rustov

    Этот Ротенберг брат бывшего деятеля хоккейного СКА из СПб?

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    Завалит очередной ротенбергер Локомотив , наверняка.

    12.11.2025

  • vladmad_75

    Пи.ец конечно полнейший.

    12.11.2025

  • Lego

    Свой человек в руководстве, не чужак это радует. Будем надеяться на положительные изменения в Локо

    12.11.2025

  • rustov

    Даже не знаю, что сказать..., в Москве массовая пьянка что-ли

    12.11.2025

  • blue-white!

    После вРота старшего Динамо осталось должно этому хапуге 70 млн долларов, клуб попал в долговую яму и вылетел в пердив...

    12.11.2025

  • AlAr

    Всё по жизни: кто девушку ужинает, тот её и танцует...

    12.11.2025

  • igor1972

    петух обтерханый, ну зачем ты, болезный, в какой уже раз пытаешься доказать, что ты тупой. Это уже все знают, это уже аксиома...

    12.11.2025

  • Jubmoj

    Ну когда продвигают своего, это же полный апив! Чел проверен, система валидна. У него есть все связи, и ему просто дают зеленый свет, чтобы он рвал на чилах. Он за Локо :muscle:

    12.11.2025

  • zenit20252025

    Дошло НАКОНЕЦ-то, что этот Леоненко НЕ работал ((. Скажите СПАСИБО судьям!!! Иначе боролись бы за ВЫЖИВАНИЕ! Локо-Сочи = Не поставлен ЯВНЫЙ пенальти в ворота Локо Краснодар-Локо = ЛЕВЫЙ забитый мяч Батракова Балтика-Локо = Тащили за УШИ весь матч Локо-Ростов = ЯВНЫЙ пропущенный фол в штрафной на Ахмеде (1-й тайм) Ахмат-Локо = Отскок с помощью судейки в концовке Локо-Рубин = Покупка вратаря соперника в концовке матча Динамо-Локо = ЛЕВАЯ пенка в ворота Карпина Локо-ЦСКА = Игра в волейбол в своей штрафной площади Локо-Оренбург = Вновь пробит ЛЕВЫЙ пенальти И это ещё НЕ всё, что удалось проанализировать досконально ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!!!:soccer:

    12.11.2025

  • инок

    Борис Ротенберг хотя-бы привык работать, а Леонченко просто абсолютно ничего не делал, бесполезный гендир совершенно..

    12.11.2025

  • ValeraK

    В принципе никакой разницы нет.

    12.11.2025

  • Dolphin75

    "Тариф Сутормина"

    12.11.2025

  • Adminni

    Вротенберги задрали уже... мало того что доят из всех щелей наш народ, так еще своих отпрысков всюду пихают.

    12.11.2025

  • Dolphin75

    Теперь ждем новостей из Динамо

    12.11.2025

  • Железный дорожник

    Легенда!

    12.11.2025

  • Dolphin75

    "Все началось в 60-е, когда Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг записались в одну ленинградскую секцию самбо с Владимиром Путиным. Дети подружились и проводили много времени вместе. Когда они выросли, Путин пошел работать в органы и уехал из России, Аркадий устроился тренером, а Борис — в милицию." ________________________________ Эти шутки не из Москвы, Колюня)

    12.11.2025

  • Помидор

    Ждем трансфер Батракова в Зенит за 50000 рублей

    12.11.2025

  • инок

    Борис Ротенберг - это хороший вариант для Локо. Подковерные игры и распилы ему будут не особо интересны, возможно привлечёт какое доп. финансирование. В общем жду укрепления Локомотива при нем.

    12.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    не дай бог

    12.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Что и требовалось доказать. Ротенберги непотопляемые. Одно слово - фины

    12.11.2025

  • Главврач Маргулис/

    И это "другое слово" тоже незримо присутствует.

    12.11.2025

  • zel_co

    Борян многостаночник

    12.11.2025

  • mikeV

    Леонченко всё равно не при делах, наверное, был. А вот как он с Нагорных уживётся - интересно.

    12.11.2025

  • Opilki

    Звериный оскал капитализма, рулят деньги папочки. А самому назначенцу не стыдно? Как на поле выходил незаслуженно, та к и по жизни идёт. На готовое место пришёл, подсидел человека, добившегося результата.

    12.11.2025

  • bishevcky

    У него хроническое обострение, не страшно.

    12.11.2025

  • _моро

    памперс) местный тупой клоун, жрущий собственное свинячье дерьмо)

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Просто обязан взять к себе замом Ольгу Юрьевну Смородскую! Профессионалы своего дела должны держаться друг друга.

    12.11.2025

  • sakusda

    возвращение легенды!

    12.11.2025

  • Топотун

    Хогвартс, пососи обрезанный !

    12.11.2025

  • hovawart645

    Отличное и правильное решение! Боря наш, он за Локо! Этот торпедовец уже достал - тянул с переподписанием наших игроков, одна эпопея с Барой чего стоит! Чуть Батракова не прошляпил. Самоху продал! Дорулился - у нас скамейки нет! В Бориса верим и давно ждали это решение. Те, кто на него батон крошит, пусть задумается - да, звёзд не хватал игроком, но на Ламбах не катался по Европам, пахал на тренировках и режим соблюдал! Так что мы за Бориса.

    12.11.2025

  • igor1972

    М-да, пропал дом (с). Все меньше желания смотреть российский футбол, сплошной ахтунг...

    12.11.2025

  • hovawart645

    Глупый...

    12.11.2025

  • Топотун

    Симон, хочешь вРот ?

    12.11.2025

  • Патриот Великой России

    Ну все ждем Ро Ро тренером ФК Локомотив ! хахахха

    12.11.2025

  • sergey stepanov

    Зато сколько тренировался, чтобы им стать. Другой бы плюнул давно и занялся чем либо ещё, как родня, дворниками, мётлами бабло мести!

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Этого мало, считаю. РоманБорисыч как же? Пусть станет первым замом БорисБорисыча, и тогда чемпионство у Локо, считай, в кармане!!)

    12.11.2025

  • Топотун

    Русские, вперед !

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    в СКА все осталось на месте! Оказались честные!

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    это же питерская гвардия! Пусть закончат начатое на родине!

    12.11.2025

  • Millwall82

    уверен, главная цель войны (или СВО) был переформат власти в феодализм, в уже не прикрытый, Украину планировали же за 3 дня, а вот *осожденная крепость* это уже во время войны случилось, как и отжим всего бизнеса в пользу друзей, и громадное количество поборов с народа.

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    ну как... В СКА было очень весело! Главное, никакого позора, питерские бакланы даже никому не хамили, вели себя культурно.

    12.11.2025

  • Millwall82

    а уж сколько родни друзей) феодализм-с

    12.11.2025

  • Millwall82

    Просто позор, хотя обычная уже ситуация в РФ, пристолонаследие на всех уровнях, там сотни таких, футбол лишь фигня какая или хоккей. У Путина таких минимум 20, родни.

    12.11.2025

  • Ю.Ю.

    Бедный Хова... Теперь Локо официально становится фармом Зенита...

    12.11.2025

  • lvb

    ПНХ, "чморо", вертайся в бомжатню. Там твои сокопытники дохлую лошадь доедают, может и успеешь на праздник)))

    12.11.2025

  • Корнелий Ш

    В нашей синагоге отходняк.

    12.11.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Нет. Вроде бы - только шахматисты + любят бильярд...

    12.11.2025

  • True Timati

    Дармоеды в российском спорте

    12.11.2025

  • _моро

    памперс) до чего же ты мерзский и глупый старик, жизнь в параше, что ж с тобой поделать)

    12.11.2025

  • fcsmfan

    Интересно какими еще таланстами богата семья Ротенбергов? Баскетболисты есть там? Или биатлонисты?

    12.11.2025

  • Victorns

    Понятно, кто правит бал и в хоккее, и футболе. Держись европа, да и остальной футбольный мир.

    12.11.2025

  • Nik

    самый "ценный" специалист во всей России

    12.11.2025

  • Dominga

    Как же много талантливых Ротенбергов в стране!

    12.11.2025

  • инок

    Удачи тебе, Борис. Хотя бы человек из клуба Локомотив.

    12.11.2025

  • _моро

    у ховки обострение будет, для шизика теперь сочи - фарт локомотива)

    12.11.2025

  • Алексей Мащенко

    Россия, слышишь этот странный зуд? Сто Ротенбергов по тебе ползут!

    12.11.2025

  • alexei zverev

    Ну если люди, общающиеся с ними говорят, не хамы, не быдло, могут вести беседу... Футболист - ассоциация с чем-то быдловатым и для кого закон не писан... Ну что поделать, что человек во власти адекватный в общении и поведении, это исключение из правил

    12.11.2025

  • Веравалер

    поздравляю!)

    12.11.2025

  • alexei zverev

    И дальше что... Если о людях говорят хорошее, значит не все так плохо... Увы блат везде сейчас... А каким будет профессионалом узнаем скоро...

    12.11.2025

  • blue-white!

    вРотенберги пришли убить наш футбол, или отжать...

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    23 декабря 2020, 18:25 Главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива» — Владимир Леонченко Константин Алексеев, Шеф отдела футбола По данным «СЭ», главным претендентом на освобождающийся после ухода Василия Кикнадзе пост генерального директора «Локомотива» является Владимир Леонченко. Ранее он возглавлял профсоюз футболистов, а теперь работник «Факела» и советник губернатора Воронежской области. ...А ведь футбольный человек сменил футбольного человека. Мостовой не даст соврать)))

    12.11.2025

  • lvb

    Симончик, дурилка картонная. Мне с тобой разговаривать не о чем, ибо ты за сам футбол нуб голимый). Обходи, мне тут тупые глоры не нужны. Насчет ссанины? Принюхайся, сними труселя и поднеси к хоботу.. И почуешь знакомый запашок. Учись стирать свои выделения, сынку)). А теперь ПНХ, и хватит с тебя, хамло)

    12.11.2025

  • Андрей Короткевич

    Я в Ротенбергах запутался! Думал хоккей подняли - занялись футболом. Так нет, и хоккей и футбол! Даешь каждому клубу по Ротенбергу! И чтоб 2 раза не вставать... Назначить Ротенбергов главными тренерами Динамо, Спартака, Ахмата и на всякий случай Пари НН

    12.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Ну и правильно. Локомотив уже на целых три очка от первого места отстает. Необходимо срочно руководство менять.

    12.11.2025

  • andy1962

    Будет только хуже. Видел интервью с Леонченко и он мне показался очень квалифицированным менеджером, при том, что сам играл на самом высоком уровне. Если это тот Ротенберг, что играл в Локо крайнего защитника, это тоже плюс, но опыта у него несравненно меньше и хуже, чем был у Влалимира. Не понимаю, с чем связана отставка Леоченко, думаю, это попытка привлечь леньги и одновременно трудоустроить родственника олигарха. Самое страшное будет, если Локо кардинально изменит курс и там появится иносранная колония

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Каждый раз себе говорю, что надо бы тебя, дурака старого, за версту обходить, ибо ссаниной так и прёт. Ты хотя бы подгузники чаще меняй, дементный.

    12.11.2025

  • Сон Морфей

    Отлично! Боря Легенда. А вот Леонченко удачи, где-то ещё.

    12.11.2025

  • slddrozdov25

    А рутенберги они все такие - "умные и образованные" – здесь иных вариантов даже и быть не может – против породы не попрёшь.

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    В последнем предложении после слова "сказочный" обычно идет другое слово

    12.11.2025

  • lvb

    Симончик, ты еще за Ротенберга старшего напиши.. Вдруг и про него читал?? Удачи, минусящий )))

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Так и о Ромке в хоккейном мире все отзываются исключительно в превосходных тонах. Можно подумать, не всё у нас в спорте продаётся и покупается. Тем более, ити, мнение общественности.

    12.11.2025

  • Спартак 98

    Подсидел Леонченко , футболист карьерист

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Боренька!"Горби" твое имя на ветке СЭ?Еще и Бишевский?Доброго времени суток!Ты не обижайся!Я же просто уточнил)))

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Как же зае... эта семейка Ротенбергов

    12.11.2025

  • lvb

    "Больше Ротенбергов, хороших и разных"(почти цитата)). Однако коли всерьез, то слышал и читал отзывы от футболистов и людей связанных с футболом о мальчике Боре.. только хорошее. Умный и образованный парень, так что удачи ....

    12.11.2025

  • DemolisherAjax

    Ну вы перегнули конечно назвав Ротенберга футболистом :) 19 лет карьеры - 79 матчей :) Сказочный футболист :)

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Я не понимаю, Юрия Никулина что-ли воскресили? Или Петросян вторую молодость обрел? Шутки из Москвы все смешнее и смешнее. Сейчас Борюсик тренера менять начнет. На Черчесова

    12.11.2025

  • ОstWa11

    Успехов Борису, надеюсь не будет как папаня

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Партия-дай порулить! Это тот Борька который "футболист"?

    12.11.2025

    • Источник: генерального директора «Локомотива» Леонченко уволили, его сменит Борис Ротенберг

    Ротенберг: «Работать в «Локомотиве» — это большая ответственность. Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

