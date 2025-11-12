Бубнов назвал идеального кандидата на пост тренера «Спартака» после ухода Станковича
Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» назвал предпочтительного кандидата на пост главного тренера «Спартака» — Марцела Личку.
На вопрос о возможной замене Деяна Станковича, с которым «Спартак» 11 ноября расторг контракт, Бубнов ответил однозначно: «Личка свободен. Нормальный вариант для «Спартака»? Да. Больше того, Аршавин сказал, что 100 процентов Личка. Вообще. Без вариантов. Самый идеальный вариант. Еще как. Уж «Динамо» он замочит по полной программе». (смеется)
Эксперт видит в Личке оптимального преемника Станковича, подчеркивая его потенциал для усиления команды и принципиальность возможных противостояний.
Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. По итогам первого круга сезона-2025/26 команда заняла шестое место в турнирной таблице. Расторжение контракта с сербским специалистом было объявлено 11 ноября по обоюдному соглашению сторон.
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Алексей Батраков
Локомотив
|10
Мирлинд Даку
Рубин
|8
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2