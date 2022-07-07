Гаврилов поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»
Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, за счет чего красно-белые могут победить «Зенит» в матче ветеранов. Встреча состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.
«Для обеих команд это принципиальный матч, но не думаю, что будут отрывать ноги, — приводит слова Гаврилова Metaratings.ru. — В этом нет смысла, товарищеская встреча же. Несмотря на то что у «Спартака» более возрастная команда, им есть чем брать хорошими умными действиями на поле».
В предстоящей игре в составе «Зенита» примут участие Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Роман Широков, Александр Анюков и другие известные игроки петербургского клуба.
В составе «Спартака» сыграют Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и другие.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -