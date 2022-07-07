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Сегодня, 12:53

Гаврилов поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, за счет чего красно-белые могут победить «Зенит» в матче ветеранов. Встреча состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.

«Для обеих команд это принципиальный матч, но не думаю, что будут отрывать ноги, — приводит слова Гаврилова Metaratings.ru. — В этом нет смысла, товарищеская встреча же. Несмотря на то что у «Спартака» более возрастная команда, им есть чем брать хорошими умными действиями на поле».

В предстоящей игре в составе «Зенита» примут участие Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Роман Широков, Александр Анюков и другие известные игроки петербургского клуба.

В составе «Спартака» сыграют Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и другие.

Источник: https://metaratings.ru/news/gavrilov-o-matche-veteranov-zenit-spartak-ne-dumayu-chto-budut-otryvat-nogi-1306743/
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