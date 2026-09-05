ЦСКА пошутил над «Зенитом» после победы в РПЛ, вспомнив отмену концерта Канье Уэста

ЦСКА с юмором отреагировал на победу над «Зенитом» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ, обыграв ситуацию с отменой концерта американского исполнителя Канье Уэста на «Газпром Арене».

Армейцы опубликовали шуточный «уведомление о невозможности отмены результата спортивного мероприятия».

«Уважаемые коллеги! В связи с выявленной практикой отмены ранее анонсированных мероприятий на территории ООО «Газпром Арена» сообщаем, что матч «Зенит» — ПФК ЦСКА состоялся 5 сентября 2026 года и был выигран ЦСКА со счетом 2:1.

В связи с этим сообщаем:

— договор на проведение победы с вашей площадкой не требовался;

— возможность отмены результата путем публикации заявления в социальных сетях не предусмотрена.

Дополнительно сообщаем: при необходимости готовы направить видеозапись матча, протокол встречи и иные подтверждающие документы. С уважением, ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Шуточный документ, опубликованный в соцсетях ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА вырвал победу благодаря дублю Ивана Облякова. Решающий гол полузащитник забил на 90+8-й минуте. У «Зенита» отличился Александр Соболев.

ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Зенит» с 12 очками располагается на четвертой строчке.