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ЦСКА пошутил над Зенитом после победы в матче 7 тура РПЛ 5 сентября 2026

ЦСКА пошутил над «Зенитом» после победы в РПЛ, вспомнив отмену концерта Канье Уэста

Руслан Минаев

ЦСКА с юмором отреагировал на победу над «Зенитом» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ, обыграв ситуацию с отменой концерта американского исполнителя Канье Уэста на «Газпром Арене».

Армейцы опубликовали шуточный «уведомление о невозможности отмены результата спортивного мероприятия».

«Уважаемые коллеги! В связи с выявленной практикой отмены ранее анонсированных мероприятий на территории ООО «Газпром Арена» сообщаем, что матч «Зенит» — ПФК ЦСКА состоялся 5 сентября 2026 года и был выигран ЦСКА со счетом 2:1.

В связи с этим сообщаем:

— договор на проведение победы с вашей площадкой не требовался;

— возможность отмены результата путем публикации заявления в социальных сетях не предусмотрена.

Дополнительно сообщаем: при необходимости готовы направить видеозапись матча, протокол встречи и иные подтверждающие документы. С уважением, ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Шуточный документ, опубликованный в соцсетях ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА вырвал победу благодаря дублю Ивана Облякова. Решающий гол полузащитник забил на 90+8-й минуте. У «Зенита» отличился Александр Соболев.

ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Зенит» с 12 очками располагается на четвертой строчке.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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