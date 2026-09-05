Семак о конфликте с защитником ЦСКА Виктором: «Не понимаю, почему мне дали желтую карточку. За что?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не понимает, почему главный судья матча 7-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (1:2) Андрей Прокопов наказал его желтой карточкой в начале встречи.

На 7-й минуте игры защитник армйцев Жоао Виктор попытался ввести мяч в игру из-за боковой. В этот момент Семак выбил мяч из рук бразильца. Футболист оттолкнул тренера, из-за чего на поле возникла массовая потасовка. Семак после инцидента ушел в подтрибунное помещение и вернулся спустя несколько минут.

«Не понимаю свою карточку, абсолютно. Игрок преднамеренно бежит хватать мяч, я беру мяч и пытаюсь вводить, он разворачивается, толкает — и я получаю карточку. За что? Объясните мне, пожалуйста, я тоже этого абсолютно не понимаю», — сказал на пресс-конференции Семак.

«Зенит» после поражения от ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Армейцы поднялись на вторую строчку с 15 очками.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Локомотив», а ЦСКА сыграет дома с «Рубином».