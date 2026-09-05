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Семак о конфликте с защитником ЦСКА Виктором: «Не понимаю, почему мне дали желтую карточку. За что?»

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не понимает, почему главный судья матча 7-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (1:2) Андрей Прокопов наказал его желтой карточкой в начале встречи.

На 7-й минуте игры защитник армйцев Жоао Виктор попытался ввести мяч в игру из-за боковой. В этот момент Семак выбил мяч из рук бразильца. Футболист оттолкнул тренера, из-за чего на поле возникла массовая потасовка. Семак после инцидента ушел в подтрибунное помещение и вернулся спустя несколько минут.

«Не понимаю свою карточку, абсолютно. Игрок преднамеренно бежит хватать мяч, я беру мяч и пытаюсь вводить, он разворачивается, толкает — и я получаю карточку. За что? Объясните мне, пожалуйста, я тоже этого абсолютно не понимаю», — сказал на пресс-конференции Семак.

«Зенит» после поражения от ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Армейцы поднялись на вторую строчку с 15 очками.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Локомотив», а ЦСКА сыграет дома с «Рубином».

ЦСКА в&nbsp;гостях обыграл &laquo;Зенит&raquo; (2:1) в&nbsp;7-м туре РПЛ.Феерический матч «Зенита» и ЦСКА! Привоз Соболева, стычка Семака с Виктором и победный гол на 90+8-й минуте
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
ЦСКА

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Сергей Семак
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Жоао Виктор (ЦСКА)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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