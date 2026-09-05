Семак о конфликте с защитником ЦСКА Виктором: «Не понимаю, почему мне дали желтую карточку. За что?»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не понимает, почему главный судья матча 7-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (1:2) Андрей Прокопов наказал его желтой карточкой в начале встречи.
На 7-й минуте игры защитник армйцев Жоао Виктор попытался ввести мяч в игру из-за боковой. В этот момент Семак выбил мяч из рук бразильца. Футболист оттолкнул тренера, из-за чего на поле возникла массовая потасовка. Семак после инцидента ушел в подтрибунное помещение и вернулся спустя несколько минут.
«Не понимаю свою карточку, абсолютно. Игрок преднамеренно бежит хватать мяч, я беру мяч и пытаюсь вводить, он разворачивается, толкает — и я получаю карточку. За что? Объясните мне, пожалуйста, я тоже этого абсолютно не понимаю», — сказал на пресс-конференции Семак.
«Зенит» после поражения от ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Армейцы поднялись на вторую строчку с 15 очками.
В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Локомотив», а ЦСКА сыграет дома с «Рубином».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
10
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
11
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0