Кто лучше всех зарабатывает на своих болельщиках. Рейтинг главных стадионов Европы

Важная статья доходов для грандов.

Обычно разговоры о футбольном стадионе сводятся к двум пунктам: сколько он вмещает и насколько часто заполняется. Сегодня этого уже недостаточно. «Парк де Пренс» почти в полтора раза меньше «Олд Траффорд» и заметно уступает по вместимости «Сан-Сиро», но именно «ПСЖ» лучше всех топ-клубов Европы зарабатывает с каждого доступного места на домашнем матче.

Современная арена — это уже не просто 50-70 тысяч кресел вокруг футбольного поля. Это ВИП-ложи, рестораны, музеи, магазины, концерты, корпоративные мероприятия и десятки способов заставить болельщика тратить деньги задолго до стартового свистка и после него. А в идеале — даже тогда, когда футбола на стадионе вообще нет.

Из-за этого меняется сама логика экономики матч - д е й. Важнее становится не то, сколько человек можно посадить на трибуны, а сколько клуб способен заработать с одного зрителя и сколько дней в году арена вообще приносит деньги.

Меньше стадион — больше денег

Хороший пример — «ПСЖ». По данным Football Benchmark за сезон-2024/25 (по прошлому еще нет конкретных данных), парижане получили 176,6 миллион а евро доходов с матч - д е й. Это меньше, чем у «Реала», «МЮ» и «Арсенала», но , если у честь фактор вместимости и посмотреть на эффективность каждого доступного места, картина резко меняется.

Football Benchmark использует показатель RevPEPAS — доход на одно доступное кресло за один домашний официальный матч. У «ПСЖ» он составляет 147,4 евро — лучший результат среди европейских топ-клубов. У «Реала» — 102,5, у «Арсенала» — 100,5, у «Барселоны» — 95,9.

А теперь противоположный пример. У «Интера» тот же показатель — 47,1 евро, у «Милана» — всего 33,9. Хотя оба клуба играют на огромном «Сан-Сиро» и регулярно собирают десятки тысяч зрителей.

Получается немного парадоксальная картина: иметь большую и заполненную арену уже недостаточно. Старый стадион может давать отличную посещаемость, но проигрывать современному по ВИП-местам, ложам, обслуживанию и всему тому, что позволяет продавать не просто билет, а целый комплект услуг. В общем, теперь важно, чтобы болельщик не просто пришел на стадион, а и оставил деньги.

Матч - д е й растет быстрее всего

Это общий тренд европейского футбола. По данным Deloitte Football Money League, 20 самых богатых клубов мира в сезоне-2024/25 получили 2,4 миллиарда евро доходов с матч - д е й — на 16 процентов больше, чем годом ранее. Уже четвертый сезон подряд матч - д е й растет быстрее остальных основных источников выручки. Телеправа за тот же год прибавили 10 процентов, коммерческие доходы — 9.

Еще показательнее длинная дистанция. В сезоне-2018/19 средний клуб из топ-20 рейтинга Deloitte зарабатывал на матч - д е й около 74,5 миллиона евро. В 2024/25 — уже почти 120 миллионов. То есть рост примерно на 60 процентов за шесть лет.

Причина довольно простая. Рынок телеправ давно не растет теми темпами, к которым привыкли топ-клубы, а стадион остается активом, который можно монетизировать постоянно, и наращивать обороты разными способами. Например, поднять долю премиальных мест, построить новые ложи, расширить сферу обслуживания, открыть ресторан или музей, проводить концерты и использовать арену в свободные от футбола дни.

Именно поэтому стадион сегодня все меньше похож на место, где команда просто проводит домашние матчи. Для богатейших клубов Европы это уже отдельный бизнес — и один из самых быстрорастущих.

Старый стадион — меньше доход

Особенно хорошо новая экономика футбола видна на примере Милана. «Сан-Сиро» вмещает около 75 тысяч человек, «Интер» и «Милан» стабильно собирают огромную аудиторию, но по эффективности каждого кресла заметно уступают европейским конкурентам.

Football Benchmark отдельно подчеркивает: дело здесь не в отсутствии спроса. Ограничение — устаревший стадион, который хуже современных арен приспособлен для дорогих ВИП-продуктов. Поэтому планы миланских клубов построить новую арену — не только вопрос комфорта или имиджа, а попытка ликвидировать финансовое отставание от лидеров европейского рынка.

Обратный пример — «Штутгарт». После реконструкции домашнего стадиона клуб увеличил доходы в дни матчей почти вдвое: с 37 миллионов евро в сезоне-2023/24 до 70 миллионов в 2024/25. Конечно, помогло возвращение в Лигу чемпионов и дополнительные домашние матчи, но Deloitte отдельно выделяет еще одну причину — рост доходов от обслуживания болельщиков после модернизации стадиона.

Стадион должен работать, даже когда футбола нет

Но матчами возможности современной арены не ограничиваются. И здесь есть важный нюанс в бухгалтерии: концерт, музей или корпоративное мероприятие могут приносить деньги благодаря стадиону, но в отчетности попадать уже не в «матч - д е й», а в «коммерческие доходы». И эти самые коммерческие доходы в последние годы тоже растут, и как раз благодаря сфер е услуг на стадионах. В сезоне-2024/25 они достигли у топ-20 клубов 5,3 миллиард а евро и три года подряд являлись крупнейшей статьей выручки.

Показателен «Ливерпуль». В сезоне-2024/25 коммерческие доходы клуба выросли на 7 процентов, и среди причин Deloitte отдельно отмечает увеличение количества мероприятий на «Энфилде» в дни без футбола. И это логичное использование клубного актива, так как матчей на своем поле у команды все равно будет несколько десятков за сезон, и ничто не мешает в оставшиеся дни зарабатывать на масштабном сооружении: проводить концерты и конференции, водить экскурсии, открывать рестораны и магазины.

Отсюда и популярность многофункциональных стадионов. Футбольный матч остается главным продуктом, но вокруг него строится отдельная индустрия развлечений. И чем больше времени стадион простаивает пустым, тем больше потенциальных денег клуб недополучает.

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«Бернабеу» — идеальный пример

Дальше всех по этой дороге пока ушел «Реал». После реконструкции «Бернабеу» клуб получил не столько обновленную футбольную арену, сколько огромный коммерческий объект в центре Мадрида.

Цифры хорошо показывают масштаб. По данным AS, только бизнесы непосредственно внутри «Бернабеу» в сезоне-2024/25 принесли «Реалу» 78,3 миллион а евро — и это без учета обычных билетов на матчи и связанных с ними ВИП-зон. Из них 52,6 миллиона дал тур по стадиону, 15,4 миллиона — мероприятия и концерты, еще 10,3 миллиона — рестораны.

Причем «Реал» еще даже не закончил разворачивать эту модель на полную мощность. В бюджете на сезон-2025/26 клуб закладывал уже 402,5 миллиона евро доходов от эксплуатации «Бернабеу». В эту систему входят не только матчи, но и рестораны, мероприятия, новые пространства вроде Sky Bar и другие коммерческие активности. К тому же появилось выдвижное поле, что позволяет проводить на «Бернабеу» концерты без ущерба для газона.

Дополнительные десятки миллионов евро выручки напрямую влияют на то, сколько клуб может тратить на состав. Хороший пример — «Тоттенхэм». В сезоне-2024/25 он получил около 150 миллионов евро с матч - д е й. Во многом поэтому «шпоры» смогли этим летом потратить больше 350 миллионов евро на новичков.

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Началась новая стадионная гонка

Отсюда и очередная волна огромных проектов по всей Европе. «Барселона» перестраивает «Камп Ноу», «Реал» закончил масштабную реконструкцию «Бернабеу», клубы из Милана годами пытаются решить вопрос с переездом с «Сан-Сиро», «Манчестер Юнайтед» обсуждает новую арену вместо стареющего «Олд Траффорд».

Причины у всех немного разные, но экономика одна. Старый стадион зачастую просто не позволяет продавать столько дорогих мест, ВИП-пакетов и дополнительных услуг, чтобы поддерживать необходимый уровень доходов. Можно каждый сезон заполнять трибуны под завязку и все равно отставать от конкурента, который принимает меньше зрителей, но продает им гораздо более дорогой продукт.