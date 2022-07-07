Семин о Кубке лиги: «Лишние матчи не помешают, я ничего отрицательного не вижу»
Семин высказался о создании Кубка лиги
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о Кубке лиги.
«Мне кажется, лишние матчи не помешают. Это и касается Кубка лиги. Самое главное, чтобы нашли между играми чемпионата нормальные интервалы. И тогда, я думаю, это все будет положительно влиять на российский футбол. По крайней мере, я ничего отрицательного не вижу», — сказал Семин «СЭ».
По данным «СЭ», на прошедшем совещании руководителей клубов РПЛ по поводу организации Кубка РПЛ обсуждались предложения спонсоров, согласно которым бюджет нового турнира составит не менее 2,5 миллиарда рублей.
Большинство клубов позитивно отнеслось к созданию Кубка лиги, хотя у них остаются вопросы по организационного характера.
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|0
|0
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|0
|
4
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|0
|0
|0
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|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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