Роднина рассказала, когда Госдума РФ сможет рассмотреть законопроект о продаже пива на стадионах

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила на вопрос «СЭ» о работе над рассмотрением законопроекта о разрешении продавать пиво на стадионах.

«Государственная дума ушла на перерыв. Ни в теории, ни на практике рассмотреть законопроект о пиве не получится до сентября. Следующее пленарное заседание будет только 13 сентября», — сказала Роднина «СЭ».

Напомним, в январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива».

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.