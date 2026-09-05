«Зенит» — ЦСКА: у судьи было основание назначить пенальти в пользу зенитовцев

На 90+3-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:2) судья Андрей Прокопов не зафиксировал фол на Александре Соболеве, не назначил пенальти в пользу хозяев поля и потом что-то долго говорил капитанам команд, видимо, объясняя свое решение.

В том эпизоде в площади ворот ЦСКА его защитник Матеус Рейс, боровшийся за позицию с Дугласом Сантосом, оказался рядом с Соболевым и ударил его рукой в лицо.

Возможно, сам судья не видел того, что произошло, в деталях. Но непонятно, почему не вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов и Роман Сафьян. Интересно, что же сказал Прокопов капитанам, объясняя неназначение пенальти?