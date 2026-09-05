Тренер «Крыльев Советов» Булатов о ничьей с «Краснодаром»: «Мы отобрали очки у команды, которая пока не теряла их»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (2:2) в 7-м туре чемпионата России.

«Крылья Советов» стали первой командой, которая сумела отобрать очки у «Краснодара» в новом сезоне РПЛ.

«Мы отобрали очки у команды, которая пока не теряла их. Это большой плюс. Второй главный итог — сегодня была игра про дух. Когда мы проигрывали 0:2, мы в перерыве поговорили. И мы духом переломили игру, это очень важно для команды, для коллектива. И третий важный элемент, чем еще очень довольны, — ребята очень хорошо откликнулись на наши тактические перестроения, которые мы делали. Мы несколько раз меняли схему, приспосабливались под соперника, пытались стать неудобными и нашли в определенный момент то сочетание, которое принесло нам два гола», — приводит слова Булатова пресс-служба «Крыльев Советов».

Самарцы с 7 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. 11 сентября «Крылья Советов» у себя дома сыграют с «Родиной» в 8-м туре чемпионата России.