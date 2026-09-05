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Тренер «Крыльев Советов» Булатов о ничьей с «Краснодаром»: «Мы отобрали очки у команды, которая пока не теряла их»

Сергей Филин

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (2:2) в 7-м туре чемпионата России.

«Крылья Советов» стали первой командой, которая сумела отобрать очки у «Краснодара» в новом сезоне РПЛ.

«Мы отобрали очки у команды, которая пока не теряла их. Это большой плюс. Второй главный итог — сегодня была игра про дух. Когда мы проигрывали 0:2, мы в перерыве поговорили. И мы духом переломили игру, это очень важно для команды, для коллектива. И третий важный элемент, чем еще очень довольны, — ребята очень хорошо откликнулись на наши тактические перестроения, которые мы делали. Мы несколько раз меняли схему, приспосабливались под соперника, пытались стать неудобными и нашли в определенный момент то сочетание, которое принесло нам два гола», — приводит слова Булатова пресс-служба «Крыльев Советов».

&laquo;Крылья Советов&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью 2:2.Сумасшедший матч в Самаре! «Краснодар» упустил перевес в два мяча — не помог даже первый гол Кордобы в сезоне

Самарцы с 7 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. 11 сентября «Крылья Советов» у себя дома сыграют с «Родиной» в 8-м туре чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Краснодар

Источник: ПФК «Крылья Советов»
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Сергей Булатов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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