Тренер ЦСКА Игдисамов о матче с «Зенитом»: «Главной победой в моей карьере назвать не могу»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился впечатлениями о матче с «Зенитом» (2:1) в 7-м туре чемпионата России.

Армейцы победили благодаря дублю Ивана Облякова. Решающий гол полузащитник забил на 90+8-й минуте.

«Назвать этот матч главной победой в моей карьере я не могу. Обыграть «Зенит» в гостях действительно дорогого стоит, но это лишь один из матчей. Все еще впереди. Главной победой в карьере хотелось бы назвать последний матч, после которого очень многое определится. А пока приятная, великолепная победа на характере.

План по усилению состава? Работа ведется. Надеюсь, что в ближайшее время нападающий приедет. Тренируемся каждый день, чтобы усилить нашу игру», — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА с 15 очками находится на втором месте в таблице РПЛ. «Зенит» с 12 очками располагается на четвертой строчке.

12 сентября ЦСКА у себя дома сыграет с «Рубином» в 8-м туре чемпионата России. «Зенит» в этот же день встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге.