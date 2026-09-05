«Краснодар» упустил победу над «Крыльями» и впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ — 2:2.

Счет на 3-й минуте открыл форвард «быков» Джон Кордоба, для которого этот гол стал первым в этом сезоне. На 17-й минуте преимущество гостей удвоил Жоау Батчи.

Ничью самарцам принес дубль Амара Рахмановича. Босниец вышел на замену во втором тайме, сократил отставание хозяев на 55-й минуте и сравнял счет на 79-й. Оба раза ему ассистировал Иван Олейников.

«Краснодар» впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне и с 19 очками продолжает лидировать в РПЛ. «Крылья Советов» (7 очков) поднялись на девятую позицию.

В следующем туре самарцы 11 сентября дома сыграют с «Родиной». «Краснодар» 13 сентября на своем поле встретится с «Акроном».