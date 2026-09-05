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Симон Банза переходит в ЦСКА: карьера нападающего, игра в Португалии и Турции

ЦСКА наконец-то нашел ударного форварда? Банза разрывал в Португалии и Турции

Андрей Кузичев
Корреспондент
Симон Банза.
Фото Getty Images
Рассказываем о потенциальном новичке армейцев.

Преображение в Люксембурге

ЦСКА в последние годы, за редким исключением вроде случая с Миралемом Пьяничем, подписывал молодых футболистов с расчетом на их дальнейший прогресс. А в лице 30-летнего Симона Банза армейцы хотят взять готового игрока, который должен дать результат здесь и сейчас. Учитывая, что последнее время нападающий сборной ДР Конго играл в ОАЭ за «Аль-Джазиру», могут возникнут вопросы к уровню мотивации, но с ней у новичка не должно быть никаких проблем. Дело в том, что Банза раскрылся довольно поздно, ему ничего не давалось просто так, и в таких случаях обычно дорожат каждым годом своей карьеры.

Уроженец французского Крея получил хорошее футбольное образование в академии «Ланса», но шанс закрепиться в составе кроваво-золотых появился не сразу. Для начала пришлось помотаться по арендам. Одна оказалась совсем уж экзотичной — в «Унион Титус Петанж», который летом 2016 года готовился к дебюту в высшем дивизионе Люксембурга и искал, кем усилить атаку. Там новичка взял под опеку опытный защитник Софиан Хейари, который впоследствии стал тренером и входил в штаб сборной Саудовской Аравии при Эрве Ренаре и Роберто Манчини. Как вспоминал ветеран, Банза оказался не в то время и не в том месте, но смог взяться за ум и перезапустить карьеру.

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«У него были все качества современного нападающего. Он мог как цепляться за мячи, выполняя роль столба, так и убегать в прорывы. При этом он проделывал большой объем беговой работы, прессингуя защитников соперника. В общем, у него было все, чтобы сделать большую карьеру», — вспоминал тот период Хейари, уже будучи тренером.

Банза за 21 матч в Люксембурге набирал в среднем один результативный балл за игру (18+3) и по возвращении в «Ланс» получил от клуба новый трехлетний контракт. Правда, впереди его ждало новое испытание. Летом 2018 года он порвал крестообразные связки и пропустил семь месяцев. Восстановившись, Симон играл нечасто, но в плей-офф за выход в Лигу 1, выйдя на замену на 101-й минуте, точным ударом решил судьбу полуфинального матча с «Труа» (2:1). Правда, подняться в элиту тогда удалось «Дижону», а «Лансу» пришлось отложить возвращение еще на год. В ярком сезоне-2019/20 Банза уже был твердым игроком основной обоймы, забив 7 голов и 4 раза ассистировав партнерам. Потом был достойный дебют в Лиге 1 (5+2 в 34 матчах), а летом 2021 года в карьере форварда произошел крутой поворот.

Симон Банза (в центре) в клубе «Фамаликан».
Фото Global Look Press

Португальский взлет

Банза на правах аренды перешел в скромный португальский «Фамаликан». Как вспоминал один из его одноклубников той поры, Симон не знал ни слова на языке новой для себя страны и как-то в раздевалке заявил: «Я надеюсь, мне никогда в жизни не придется учить и говорить на португальском». Но это, разумеется, была шутка. Как потом вспоминал Банза, он всегда оставался благодарен «Фамаликану», который поверил в него, когда Симон оказался не нужен «Лансу».

В итоге форвард и язык выучил, и провел на Пиренеях один из самых ярких этапов своей карьеры. Местный футбол, по словам конголезца, идеально подходил форварду с его характеристиками — одновременно мощному и быстрому. Португальская карьера началась с дубля в ворота «Маритиму», а на финише сезона, по итогам которого с учетом всех турниров в его активе значилось 18 мячей и 7 передач, Банза выстрелил дуплетом в победной встрече с «Брагой» (3:2). Как раз этот клуб, который считается в стране лучшим после «большой тройки» в лице «Бенфики», «Порту» и «Спортинга», выкупил форварда у «Ланса» летом 2022 года.

Адаптация на новом уровне прошла быстро. Банза дебютировал голом в ворота «Спортинга» и завершил первый спортивный год с 14 голами. А сезон-2023/24 стал лучшим в карьере. За чемпионат он настрелял 21 гол, повторив установленный в конце 70-х прошлого века клубный рекорд, в Лиге чемпионов сыграл против «Реала» и «Наполи», а в плей-офф ЛЕ забил в обоих матчах с «Карабахом». В тот период Банза принял важное решение в карьере и благодаря корням родителей получил право выступать за сборную ДР Конго. Правда, в составе «Леопардов» хватает штатных бомбардиров, включая легендарного для страны Бакамбу и ярко играющего в АПЛ Висса. Так что пока в сборной Банза ограничился дублем в товарищеском матче с Мадагаскаром. Но он играл в Кубке Африки-2023, а после того, как провел на скамейке все континентальное первенство нынешней зимой, попал в заявку на ЧМ-2026, где выходил на замену против Португалии и Колумбии.

Симон Банза.
Фото Global Look Press

Разрыв

Уже будучи игроком сборной, Банза покинул «Брагу», которая, несмотря на высокий спрос на форварда летом 2024 года, никак не могла выбить из потенциальных покупателей желаемую сумму при наличии пункта об автоматическом выкупе контракта за 30 миллионов евро. У Симона в тот момент было чемоданное настроение, и новый главный тренер даже отстранил его от тренировок. А разрешилось все благодаря аренде в Турцию, и Банза провел отличный сезон в «Трабзонспоре». В чемпионате и кубковом турнире, где удалось дойти до финала, новичок наколотил 22 мяча и семь раз ассистировал партнерам.

Вот только турки не потянули прописанные в арендном соглашении 25 миллионов за последующий выкуп. Попытки снизить цену ни к чему не привели, но и «Брага» не получила то, на что рассчитывала после яркого сезона в Трабзоне. Потом португальцы просили у «Бешикташа» уже 15 миллионов, но при этом отказали «Хетафе», «Жироне», «Вердеру» и «Кремонезе». А в Эмираты сначала отказывался ехать сам Банза, из-за чего эмоциональный президент «Браги» Антониу Салвадор пригрозил мариновать игрока во второй команде до конца контракта.

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Отношения с клубом оказались испорчены напрочь, и вряд ли руководству понравилось, что после возвращения из аренды футболист сразу попросил не привлекать его к работе с основой, пока не решится вопрос с будущим. Но даже когда удалось прийти к компромиссу, оформив трансфер в «Аль-Джазиру» (10 миллионов с учетом бонусов), в СМИ постоянно фигурировала информация о желании Симона играть в Европе.

Оно точно не исчезло (писали про интерес «Ниццы»), и после года в Эмиратах с 9 голами ЦСКА в случае удачного завершения трансфера, по логике, должен получить мотивированного нападающего. А если со стимулами действительно все будет в порядке, увидим в РПЛ, как мастерски Банза играет и забивает головой, умело открывается и пашет в прессинге. Именно такого форварда так долго ищут армейцы.

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ФК Аль-Джазира
ФК ЦСКА (Москва)
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