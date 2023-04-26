Йоканович, Карпин, Гончаренко и Галактионов оштрафованы на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны

Стали известны штрафные санкции в отношении главных тренеров клубов по итогам 24-го тура РПЛ.

Славиша Йоканович («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»), Виктор Гончаренко («Урал») и Михаил Галактионов («Локомотив») оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за выход за пределы технической зоны во время своих матчей. Об этом заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее стало известно, что КДК РФС не будет рассматривать оскорбительное поведение болельщиков «Спартака» после матча с «Краснодаром»