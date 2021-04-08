Комбаров оценил игру Глушакова в «Химках»

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Комбаров в интервью «Известиям» отметил, что полузащитник Денис Глушаков, который играет в этом сезоне за «Химки», всегда выкладывался. Ранее игроки вместе выступали за «Спартак».

— Что с Глушаковым? Денис проводит сильный сезон в «Химках».

— Глушак — профессионал. Он всегда работал и работает на полную катушку — по-максимуму. От этого и показатели.

— Он говорит, что хочет вернуться в сборную. А вы?

— А кто туда не хочет? Какой солдат не мечтает стать генералом?

— Это реально? Или вы об этом говорите больше для мотивации?

— Я не знаю, реально это или нет. Если не думать о каком-то прогрессе, то мотивации вообще не будет. Если говорить о себе: «Мне здесь классно, еще побегаю годик-другой и хорошо», — то это не тот настрой, который должен быть у спортсмена.