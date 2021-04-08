Комбаров оценил игру Глушакова в «Химках»
Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Комбаров в интервью «Известиям» отметил, что полузащитник Денис Глушаков, который играет в этом сезоне за «Химки», всегда выкладывался. Ранее игроки вместе выступали за «Спартак».
— Что с Глушаковым? Денис проводит сильный сезон в «Химках».
— Глушак — профессионал. Он всегда работал и работает на полную катушку — по-максимуму. От этого и показатели.
— Он говорит, что хочет вернуться в сборную. А вы?
— А кто туда не хочет? Какой солдат не мечтает стать генералом?
— Это реально? Или вы об этом говорите больше для мотивации?
— Я не знаю, реально это или нет. Если не думать о каком-то прогрессе, то мотивации вообще не будет. Если говорить о себе: «Мне здесь классно, еще побегаю годик-другой и хорошо», — то это не тот настрой, который должен быть у спортсмена.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1147781/dmitrii-somov/pust-promes-priezzhaet-v-samaru-svozhu-ego-v-baniu
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