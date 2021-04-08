Комбаров верит в возможное чемпионство «Спартака» в этом сезоне

Бывший капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о возможности красно-белых стать чемпионами России в сезоне-2020/21.

«Шесть туров до конца и четыре очка преимущества у «Зенита»... Думаю, что у «Спартака» вполне есть шанс не только догнать, но и перегнать их. В футболе всякое бывает. Хотя питерцы сейчас достаточно комфортно себя чувствуют в психологическом плане. «Зенит» всегда борется за высокие места, поэтому нервозности нет, у команды характер победителя. В этом плане им будет легче удерживать отрыв», — цитирут Комбарова «Известия».

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 балла.