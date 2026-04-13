Колосков: «Всегда был сторонником лимита, но разумного и постепенного»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о введении нового лимита на легионеров в РПЛ со следующего сезона.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что со следующего сезона лимит будет регламентирован 12 иностранцами в заявке и 7 — одновременно на поле.

«Не понимаю, зачем в заявке клубов РПЛ 12 легионеров, если на поле может выйти только 7. Я бы сделал лимит по схеме 10 человек в заявке и 7 на поле. Лучшего посадить в запас нашего игрока из академии. Я всегда был сторонником лимита, но разумного и постепенного. Нужно посмотреть, как скажется новый лимит на уровне игры в лиге. Не нужно ставить конечную цель и с каждым годом уменьшать количество иностранцев в заявке и на поле», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущей формуле 13+8, придет новая — 10+5.

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