Колосков: «Всегда был сторонником лимита, но разумного и постепенного»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о введении нового лимита на легионеров в РПЛ со следующего сезона.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что со следующего сезона лимит будет регламентирован 12 иностранцами в заявке и 7 — одновременно на поле.
«Не понимаю, зачем в заявке клубов РПЛ 12 легионеров, если на поле может выйти только 7. Я бы сделал лимит по схеме 10 человек в заявке и 7 на поле. Лучшего посадить в запас нашего игрока из академии. Я всегда был сторонником лимита, но разумного и постепенного. Нужно посмотреть, как скажется новый лимит на уровне игры в лиге. Не нужно ставить конечную цель и с каждым годом уменьшать количество иностранцев в заявке и на поле», — сказал Колосков «СЭ».
Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущей формуле 13+8, придет новая — 10+5.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1