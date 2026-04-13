Орлов похвалил Дркушича за матч с «Краснодаром»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру защитника «Зенита» Вани Дркушича в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
— Потрясающе сыграл Ваня Дркушич. Он же взял и выключил Батчи из игры на своем фланге! Анголец почти в каждом матче — одна из самых заметных фигур в составе «Краснодара», а в этой встрече почти ничего не показал. В итоге после перерыва стал чаще уходить в центр. Это заслуга Дркушича!
Отмечу и Нино. В своей центральной зоне в обороне он почти ничего не позволил сделать Кордобе.
В общем, «Зенит» играл с позиции силы. Подвела реализация. А после пропущенного мяча немного растерялись. Кто виноват в голе? Кордоба в этом моменте хорошо поборолся, сделал скидку. Но почему никого из зенитовцев не было в зоне подбора? Здесь, считаю, недоработали опорники. Почему Оласе предоставили такую свободу?! Где были питерцы? Бесспорно, он пробил здорово, потрясающе попал. Но без сопротивления. Тут надо будет еще разобраться.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -