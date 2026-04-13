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13 апреля, 13:30

Орлов похвалил Дркушича за матч с «Краснодаром»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру защитника «Зенита» Вани Дркушича в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

— Потрясающе сыграл Ваня Дркушич. Он же взял и выключил Батчи из игры на своем фланге! Анголец почти в каждом матче — одна из самых заметных фигур в составе «Краснодара», а в этой встрече почти ничего не показал. В итоге после перерыва стал чаще уходить в центр. Это заслуга Дркушича!

Отмечу и Нино. В своей центральной зоне в обороне он почти ничего не позволил сделать Кордобе.

В общем, «Зенит» играл с позиции силы. Подвела реализация. А после пропущенного мяча немного растерялись. Кто виноват в голе? Кордоба в этом моменте хорошо поборолся, сделал скидку. Но почему никого из зенитовцев не было в зоне подбора? Здесь, считаю, недоработали опорники. Почему Оласе предоставили такую свободу?! Где были питерцы? Бесспорно, он пробил здорово, потрясающе попал. Но без сопротивления. Тут надо будет еще разобраться.

Геннадий Орлов оценил игру &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Краснодаром&raquo;.«Зенит» доминировал в первом тайме. Фол Педро на Сперцяне — это желтая». Орлов — о ничьей с «Краснодаром»

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ФК Зенит
ФК Краснодар
Ваня Дркушич
Геннадий Орлов
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 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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