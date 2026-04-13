Орлов похвалил Дркушича за матч с «Краснодаром»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру защитника «Зенита» Вани Дркушича в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

— Потрясающе сыграл Ваня Дркушич. Он же взял и выключил Батчи из игры на своем фланге! Анголец почти в каждом матче — одна из самых заметных фигур в составе «Краснодара», а в этой встрече почти ничего не показал. В итоге после перерыва стал чаще уходить в центр. Это заслуга Дркушича!

Отмечу и Нино. В своей центральной зоне в обороне он почти ничего не позволил сделать Кордобе.

В общем, «Зенит» играл с позиции силы. Подвела реализация. А после пропущенного мяча немного растерялись. Кто виноват в голе? Кордоба в этом моменте хорошо поборолся, сделал скидку. Но почему никого из зенитовцев не было в зоне подбора? Здесь, считаю, недоработали опорники. Почему Оласе предоставили такую свободу?! Где были питерцы? Бесспорно, он пробил здорово, потрясающе попал. Но без сопротивления. Тут надо будет еще разобраться.

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