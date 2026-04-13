Минспорт РФ опубликовал проект нового лимита на легионеров в РПЛ: 12 игроков в заявке, 7 — на поле

Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. Документ размещен на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

В проекте отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более семи иностранных игроков.

Ранее сообщалось, что дальнейшее ужесточение лимита планируется по формуле — 11+6 в сезоне-2027/28 и 10+5 в сезоне-2028/29.

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

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