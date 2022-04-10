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Колосков: «Карпин — один из лучших и опытнейших тренеров в России!»

Вячеслав Колосков считает Валерия Карпина одним из лучших тренеров в России
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Ростова» над «Локомотивом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).

«По одной или двум играм судить нельзя. Но прослеживается, что команда стала более организованной и мотивированной. Карпин не случайно является тренером сборной. Он один из лучших и опытнейших тренеров в России! Команда «Ростов» ему знакома, игроки ему знакомы. Все свое умение он, видимо, сумел донести до футболистов. Отсюда и такой результат. Тем не менее, не стоит делать поспешных выводов, давайте дождемся конца сезона», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Команда из Ростова-на-Дону одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение после возвращения Карпина.

«Ростов» набрал 28 очков и идет десятым в турнирной таблице. «Локомотив» занимает шестое место (37 очков).

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; празднуют забитый гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. Карпин без шансов разбил «Локомотив». «Ростов» уже в топ-10, у Комппера второй разгром за весну

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Вячеслав Колосков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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