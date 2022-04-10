Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Ростова» над «Локомотивом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).

«По одной или двум играм судить нельзя. Но прослеживается, что команда стала более организованной и мотивированной. Карпин не случайно является тренером сборной. Он один из лучших и опытнейших тренеров в России! Команда «Ростов» ему знакома, игроки ему знакомы. Все свое умение он, видимо, сумел донести до футболистов. Отсюда и такой результат. Тем не менее, не стоит делать поспешных выводов, давайте дождемся конца сезона», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Команда из Ростова-на-Дону одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение после возвращения Карпина.

«Ростов» набрал 28 очков и идет десятым в турнирной таблице. «Локомотив» занимает шестое место (37 очков).