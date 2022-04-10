В РФС рады успехам Карпина на посту главного тренера «Ростова»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал последние результаты «Ростова» после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

Команда из Ростова-на-Дону одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

«Радуюсь за Карпина. Для меня его успехи не стали неожиданностью. Он сейчас на правильном пути. Несмотря на то, что в составе очень много молодых ребят, они очень уверенно играют. Неплохой матч провели в Москве с «Динамо», обыграли уверенно «Локомотив», впечатлила встреча с неплохими «Крыльями». Это ожидаемый результат. Желаю ему дальше совершенствоваться и набирать очки», — сказал Гершкович «СЭ».

«Ростов» после домашней победы над «Локомотивом» (4:1) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ набрал 28 очков и идет десятым в турнирной таблице. «Локомотив» занимает шестое место (37 очков).