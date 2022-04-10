Выбирай игрока 24-го тура РПЛ

Именно ты решаешь, кто стал лучшим.

Даниил Фомин — рулил в центре поля и разгонял атаки «Динамо», одна из которых стала победной

Александр Руденко — мало кто может оформить дубль в ворота Игоря Акинфеева. Но форварду «Химок» это удалось

Сергей Волков — 19-летний нападающий «Краснодара» впервые вышел на поле в РПЛ, но сразу же забил и принес победу своей команде

Юри Алберто — эффектный удар бразильца помог «Зениту» победить в Грозном впервые с 2015 года

Антон Зиньковский — забил единственный гол в Екатеринбурге и принес «Крыльям» важнейшую победу

Матео Кассьерра — забил красивейший гол ударом через себя, благодаря чему «Сочи» на выезде обыграл «Уфу» (2:1)

Шамар Николсон — благодаря мощной игре и дублю ямайца «Спартак» впервые в 2022 выиграл дома в РПЛ

Дмитрий Полоз — лидер атаки «Ростова» оформил гол+пас в разгромной победе над «Локо» (4:1)