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ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:50

Выбирай игрока 24-го тура РПЛ

Читать «СЭ» в
Именно ты решаешь, кто стал лучшим.

Даниил Фомин — рулил в центре поля и разгонял атаки «Динамо», одна из которых стала победной

Александр Руденко — мало кто может оформить дубль в ворота Игоря Акинфеева. Но форварду «Химок» это удалось

Сергей Волков — 19-летний нападающий «Краснодара» впервые вышел на поле в РПЛ, но сразу же забил и принес победу своей команде

Юри Алберто — эффектный удар бразильца помог «Зениту» победить в Грозном впервые с 2015 года

Антон Зиньковский — забил единственный гол в Екатеринбурге и принес «Крыльям» важнейшую победу

Матео Кассьерра — забил красивейший гол ударом через себя, благодаря чему «Сочи» на выезде обыграл «Уфу» (2:1)

Шамар Николсон — благодаря мощной игре и дублю ямайца «Спартак» впервые в 2022 выиграл дома в РПЛ

Дмитрий Полоз — лидер атаки «Ростова» оформил гол+пас в разгромной победе над «Локо» (4:1)

Александр Руденко
Антон Зиньковский
Даниил Фомин
Дмитрий Полоз
Матео Кассьерра
Шамар Николсон
Юри Алберто
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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