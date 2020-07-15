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Чемпионат России, 29-й тур: расписание и трансляции всех матчей

18:00
«Локомотив» примет на своем поле ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
«Локомотив» примет на своем поле ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, "СЭ"

29-й тур Тинькофф-Чемпионата России. Центральная встреча — московское дерби «Локомотива» и ЦСКА, которое может повлиять на итоговое положение команд в турнирной таблице и выход в еврокубке.

15 июля, среда

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00

Урал — Арсенал Т

«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

Спартак — Ахмат

«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

Крылья Советов — Краснодар

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Зенит — Оренбург

16 июля, четверг

«Рубин» (Казань) — «Ростов»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

Рубин — Ростов

«Уфа» — «Динамо» (Москва)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

Уфа — Динамо

«Тамбов» — «Сочи»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Тамбов — Сочи

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Локомотив — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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