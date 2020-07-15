Чемпионат России, 29-й тур: расписание и трансляции всех матчей

29-й тур Тинькофф-Чемпионата России. Центральная встреча — московское дерби «Локомотива» и ЦСКА, которое может повлиять на итоговое положение команд в турнирной таблице и выход в еврокубке.

15 июля, среда

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00

«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

16 июля, четверг

«Рубин» (Казань) — «Ростов»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

«Уфа» — «Динамо» (Москва)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00

«Тамбов» — «Сочи»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30