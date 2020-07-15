Чемпионат России, 29-й тур: расписание и трансляции всех матчей
29-й тур Тинькофф-Чемпионата России. Центральная встреча — московское дерби «Локомотива» и ЦСКА, которое может повлиять на итоговое положение команд в турнирной таблице и выход в еврокубке.
15 июля, среда
«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00
«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00
«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30
16 июля, четверг
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 18.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30