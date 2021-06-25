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Все футболисты «Рубина» будут вакцинированы от коронавируса

15:12
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Все футболисты «Рубина» будут привиты от коронавируса, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Все игроки основного состава будут привиты вакциной «Спутник V». Сегодня, 25 июня прошел первый этап вакцинации.

В сезоне-2020/21 «Рубин» занял 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Следующий сезон стартует 25 июля, в первом туре казанцы сыграют со «Спартаком».

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