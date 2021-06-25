Все футболисты «Рубина» будут вакцинированы от коронавируса

Все футболисты «Рубина» будут привиты от коронавируса, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Все игроки основного состава будут привиты вакциной «Спутник V». Сегодня, 25 июня прошел первый этап вакцинации.

Игроки «Рубина» проходят вакцинацию от COVID-19

?

Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от COVID-19 «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня.

?

Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина». pic.twitter.com/lgpVUo1jbd — «Рубин» Казань (@fcrk) June 25, 2021

В сезоне-2020/21 «Рубин» занял 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Следующий сезон стартует 25 июля, в первом туре казанцы сыграют со «Спартаком».