Источник назвал, сколько «Спартак» потратил на комиссию сторонним лицам при Каррере
15:00
Согласно опубликованной информации Telegram-канала BlackMirror, «Спартак» потратил более 35 миллионов евро на трансферы во время работы Массимо Карреры на посту главного тренера команды.
Это самый большой показатель с 2013 года. При этом 25 млн евро было потрачено на комиссию сторонним лицам.
«Спартак» с 2013 года возглавляли Валерий Карпин (2012-2014), Мурат Якин (2014-2015), Дмитрий Аленичев (2015-2016), Массимо Каррера (2016-2018), Олег Кононов (2018-2019) и Доменико Тедеско (2019-2021). В мае 2021 года команду возглавил Руй Витория.
«Спартак» по итогам сезона-2020/21 занял второе место в Тинькофф РПЛ и пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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