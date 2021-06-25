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Тикнизян рад, что не ушел из ЦСКА этим летом

15:23
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Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян заявил, что доволен своим решением не покидать клуб по окончании сезона-2020/21.

«Переговоры были, но я понял, что хочу остаться в ЦСКА и с этим клубом добиваться хороших результатов. Счастлив, что принял такое решение. Я уже три года в команде, а вместе с академией в клубе уже порядка восьми-девяти лет. Для меня это уже второй дом», — цитирует официальный сайт армейцев Тикнизяна.

Тикнизян — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2020/21 футболист провел 34 матча за красно-синих, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. В мае появлялась информация о том, что 22-летний россиянин может перейти в «Локомотив».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nair-tiknizyan-govoryu-ot-vsego-serdtsa-schastliv-chto-ostalsya-v-pfk-cska/

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Иван Торопцев все материалы автора
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