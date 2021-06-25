Тикнизян рад, что не ушел из ЦСКА этим летом

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян заявил, что доволен своим решением не покидать клуб по окончании сезона-2020/21.

«Переговоры были, но я понял, что хочу остаться в ЦСКА и с этим клубом добиваться хороших результатов. Счастлив, что принял такое решение. Я уже три года в команде, а вместе с академией в клубе уже порядка восьми-девяти лет. Для меня это уже второй дом», — цитирует официальный сайт армейцев Тикнизяна.

Тикнизян — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2020/21 футболист провел 34 матча за красно-синих, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. В мае появлялась информация о том, что 22-летний россиянин может перейти в «Локомотив».