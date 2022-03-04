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Сегодня, 09:38

Дюпин: «Все иностранные игроки «Рубина» до лета останутся с командой»

Дюпин считает, что все легионеры «Рубина» останутся играть до лета
Карен Саркисян
Корреспондент

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин считает, что все легионеры казанского клуба останутся играть до лета.

«Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет, — приводит слова Дюпина ТАСС. — Думаю, они только по семейным обстоятельствам могут уехать. Но в целом у нас ведутся беседы с иностранцами, и, по-моему, все хорошо. Все иностранные игроки «Рубина» до лета останутся с командой».

Вчера, 3 марта, «Рубин» дома победил «Ротор» (2:1) и вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России.

После 19 туров Тинькофф РПЛ казанский клуб набрал 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. 7 марта подопечные Леонида Слуцкого в матче 20-го тура в гостях сыграют с «Ахматом».

Источник: https://tass.ru/sport/13957895
Юрий Дюпин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ротор
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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