Дюпин: «Все иностранные игроки «Рубина» до лета останутся с командой»

Дюпин считает, что все легионеры «Рубина» останутся играть до лета

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин считает, что все легионеры казанского клуба останутся играть до лета.

«Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет, — приводит слова Дюпина ТАСС. — Думаю, они только по семейным обстоятельствам могут уехать. Но в целом у нас ведутся беседы с иностранцами, и, по-моему, все хорошо. Все иностранные игроки «Рубина» до лета останутся с командой».

Вчера, 3 марта, «Рубин» дома победил «Ротор» (2:1) и вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России.

После 19 туров Тинькофф РПЛ казанский клуб набрал 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. 7 марта подопечные Леонида Слуцкого в матче 20-го тура в гостях сыграют с «Ахматом».