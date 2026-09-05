Экс-форвард «Динамо» Кураньи о Тюкавине: «У него есть все шансы забить хет-трик в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина и ожиданиями от возвращения главного тренера Сандро Шварца в столичный клуб. Кураньи пообщался с журналистами на празднике «День Московского спорта» в «Лужниках».

— Тюкавин прекрасный игрок, у него есть все шансы забить хет-трик в матче со «Спартаком». Но даже если они выиграют 1:0, это уже будет хороший результат.

— Может ли сейчас россиянин взять «Золотой мяч»?

— Сейчас маловероятно, но есть все шансы в будущем.

— Как вам возвращение Шварца?

— Шварц уже работал с командой. Это хорошее решение. Могу сказать, что ему самому приятно быть здесь. Конечно, он может привести команду к трофею. Он прекрасный тренер, и у него есть все компетенции для этого, — сказал Кураньи журналистам.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. Бело-голубые с 10 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. 6 сентября они у себя дома примут «Спартак» в матче 7-го тура чемпионата России.